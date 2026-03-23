Kilosu 70 lira

Hamit ER
Lefkoşa’da kurulan açık pazarda meyve fiyatları bütçeleri zorladı.
Çilek, erik ve şeftali 300 TL’den satılırken, üzüm 250 TL’den alıcı bekledi. Pazarda en ucuz meyve kilosu 70 TL ile muz oldu.
Enginar, acı biber ve kivi gibi ürünler 180-200 TL bandında satılırken, kolokas, patlıcan, bakla ve dolmalık biber gibi sebzeler 150 TL civarında fiyatlandırıldı. Pazarda patates ve soğan 30 TL, ıspanak ise 40 TL’den satışa sunuldu.
Pazarda dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:
Çilek: 300 TL
Erik: 300 TL
Şeftali: 300 TL
Taze Fasulye: 280 TL
Üzüm: 250 TL
Enginar (5 adet): 200 TL
Acı Biber: 200 TL
Kivi: 180 TL
Kolokas: 150 TL
Taze Bakla: 150 TL
Patlıcan: 150 TL
Kapya Biber: 150 TL
Dolmalık Biber: 150 TL
Bezelye: 140 TL
Salatalık: 140 TL
Domates: 130 TL
Nar: 120 TL
Armut: 120 TL
Elma: 100 TL
Brokoli: 100 TL
Kabak: 100 TL
Sarma Lahana: 80 TL
Avokado: 80 TL
Muz: 70 TL
Havuç: 60 TL
Ispanak: 40 TL
Patates: 30 TL
Soğan: 30 TL