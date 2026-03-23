Kilosu 70 lira

Hamit ER

Lefkoşa’da kurulan açık pazarda meyve fiyatları bütçeleri zorladı.

Çilek, erik ve şeftali 300 TL’den satılırken, üzüm 250 TL’den alıcı bekledi. Pazarda en ucuz meyve kilosu 70 TL ile muz oldu.

Enginar, acı biber ve kivi gibi ürünler 180-200 TL bandında satılırken, kolokas, patlıcan, bakla ve dolmalık biber gibi sebzeler 150 TL civarında fiyatlandırıldı. Pazarda patates ve soğan 30 TL, ıspanak ise 40 TL’den satışa sunuldu.

Pazarda dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:

Çilek: 300 TL

Erik: 300 TL

Şeftali: 300 TL

Taze Fasulye: 280 TL

Üzüm: 250 TL

Enginar (5 adet): 200 TL

Acı Biber: 200 TL

Kivi: 180 TL

Kolokas: 150 TL

Taze Bakla: 150 TL

Patlıcan: 150 TL

Kapya Biber: 150 TL

Dolmalık Biber: 150 TL

Bezelye: 140 TL

Salatalık: 140 TL

Domates: 130 TL

Nar: 120 TL

Armut: 120 TL

Elma: 100 TL

Brokoli: 100 TL

Kabak: 100 TL

Sarma Lahana: 80 TL

Avokado: 80 TL

Muz: 70 TL

Havuç: 60 TL

Ispanak: 40 TL

Patates: 30 TL

Soğan: 30 TL

