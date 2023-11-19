‘Federal’ çete

Suna ERDEN

Girne’de gerçekleştirilen ‘Çilingir Operasyonu’nda ele geçirilen bir buçuk milyon lira değerinde bir kiloya yakın uyuşturucuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Güney ve Kuzey Kıbrıs arasında ‘Telegram’ üzerinden gerçekleştiren uyuşturucu alışverişinin izi sürülürken, operasyonda tutuklanan Nurcan Durak, Ali Zorba, Damla Su Artaç ve Mertcan Erbaş mahkemeye çıkarıldı.

Olayda sadece alıcı konumunda bulundukları öğrenilen Ali Zorba ile Damla Su Artaç teminata bağlanarak, serbest bırakılırken, Nurcan Durak ve Mertcan Erbaş haklında 5 gün ek tutukluk temin edildi.

Polis, 4 Kasım 2023 tarihinde Telegram isimli internet uygulaması üzerinden Muslera isimli kullanıcının yönlendirmiş olduğu Barbi isimli kullanıcının Doğanköy Narlı Sokak üzerine uyuşturucu madde bırakacağı bilgisi alınması üzerine pusu görevine başlandığını açıkladı.

Polis, bir süre sonra Nurcan Durak’ın MH 432 plakalı araç ile konu mahalle gelerek sokak başında bulunan elektrik direğinin alt kısmına buruşturulmuş tuvalet kağıdı atıp olay yerinden uzaklaştığını açıkladı.

Uyuşturucuyu direğin altına bıraktı

Polis, daha sonra Ali Zorba ve Damla Su Artaç’ın olay yerine gelerek, direk altına atılan beyaz renk tuvalet kağıdını aldıklarını söyledi.

Polis, iki zanlının olay yerinde yakalandığını, yapılan üst aramalarında Ali Zorba’nın giymekte olduğu şortun sol cep kısmında beyaz renk tuvalet kağıdı içerisinde muhafaza edilen 2 gram hintkeneviri türü uyuşturucu maddenin emare olarak alındığını açıkladı.

Polis, direk altına uyuşturucu bırakan Durak’ın ise Girne'de Sevdalı Sokak içerisinde tespit edilerek alıkonulduğunu, kullanımında bulunan MH 432 plakalı araç içerisinde yapılan aramada; satışa hazır vaziyette ayrı ayrı alüminyum folyolara sarılı 13 gram ağırlığında hintkeneviri, satışa hazır vaziyette beyaz renk küçük poşetlere sarılı 7 gram ağırlığında kokain bulunduğunu söyledi.

10 gram hintkeneviri, 5 gram kokain

Polis memuru, Nurcan Durak'tan yapılan soruşturmada 9 Eylül 2023 tarihinden beri Mertcan Erbaş tarafından kendisine günlük 10 gram hintkeneviri ile 5 gram kokain verildiğini ve söz konusu uyuşturucu maddeleri "Muslera" isimli kullanıcının yönlendirmesi ile belirlenen konumlara attığının tespit edildiğini açıkladı.

Polis, Mertcan Erbaş’ın da Girne'de tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Depoya sakladı

Polis, Erbaş’tan yapılan soruşturmada kendisine ait dairede hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğunu bildirmesi üzerine, yapılan aramada ikametgahın mutfak kısmında yeşil renk sebze kasası içerisinde 4 adet ayrı ayrı şeffaf naylonlarda yaklaşık 40 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu ve içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 2 adet metal öğütücü bulunarak emare olarak zapt edildiğini söyledi.

Polis, zanlının gösterimi ile 6 numaralı depo içerisinde yapılan arama neticesinde; Pembe plastik saklama kabı içerisinde satışa hazır,102 adet beyaz renk naylona sarılı yaklaşık 102 gram ağırlığında kokain 3 adet saklama kabı içerisinde satışa hazır vaziyette ayrı ayrı 718 adet alüminyum folyoya sarılı yaklaşık 718 gram hintkeneviri bulunduğunu açıkladı.

Polis, ayrıca evde 2 adet hassas terazi ve uyuşturucu paketlemede kullanılan emareler bulduklarını açıkladı.

Polis memuru, Erbaş’tan yapılan soruşturmada tasarrufunda bulunan uyuşturucu maddeleri aranmakta olan bir şahısın yönlendirmesi ile Ekim 2023 ayı içerisinde bir kilo hintkeneviri, 140 gram kokain olarak Girne'de bir konumlardan aldığını ve aranan şahsın yönlendirmesi ile belirli konumlara bıraktığını belirlediklerini açıkladı.

2 zanlı teminatla serbest kaldı

Polis, ayrıca zanlının Ocak 2023- Eylül 2023 tarihleri arasında birçok kez aynı şekilde kokain ve hintkeneviri alıp konumlara bıraktığını tespit ettiklerini söyledi.

Polis, zanlılar, Ali Zorba ve Damla Su Artaç hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep ederken, diğer zanlılar hakkında ek süre istedi.

Mahkeme, Nurcan Durak, Mertcan Erbaş’ın 5 gün daha tutuklu kalmasına, , Ali Zorba ve Damla Su Artaç’ın 25’er bin TL nakit teminat yatırmasına, ikişer kefilin 250’er bin TL kefalet senedi imza etmesi şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.