‘Federal model sona erdi’

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Genel Sekreteri António Guterres’in ev sahipliğinde Rum liderin de katılımıyla New York’ta yapılan üçlü görüşmede Kıbrıs Türk tarafının vizyonunu bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek, “Federal çözüm denemeleri artık geride kalmıştır. Çözümün yolu, egemen eşit-lik ve eşit uluslararası statüye dayalı, yan yana yaşayan iki devlettir” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis New York'ta bir araya geldi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ev sahipliğinde BM Genel Merkezi'ndeki görüşme saat 19.30'da başladı,20.00’de tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, görüşme sonrası açıklamalarda bulundu. Federal model üzerine yürütülen müzakerelerin 62 yıl sonuç getirmediğini ve sonuç alınamadığını belirten Tatar, Kıbrıs’ta bu yüzden yeni bir sayfa açılması gerektiğini söylediklerini ve iki devletli siyaseti gündeme getirdiklerini anlattı.

Tatar, görüşmede, yeni sınır kapıları açılması, müzakereler için ortak zemin bulunana kadar iki devletin iş birliği, Rum tarafının, müzakerelerin Crans Montana'da federal yapı üzerinden ve kalınan yerden başlaması ümidi içinde olmaması gerektiği, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-ğan’ın BM’deki çağrısı ve 5+1 formatta yıl sonunda toplantı yapılması beklentisini dile getirdiğini söy-ledi.

Tatar, “Müzakerelerde dik olunmalı, burada en önemli konu Kıbrıs Türk halkının geleceği güvenliği egemenliği ve devletidir” dedi.

Tatar, genel sekretere görüşme için teşekkür etti.

Her zaman diyaloğa önem verdiğini, bugünkü toplantıda da yapıcı önerileri dile getirdiğini ifade eden Tatar, Erdoğan’ın KKTC’nin tanınması çağrısının, iki devletli siyasetin güçlendirilmesi anlamı taşıdığını belirtti.

62 yıl sonuç getirmedi

Federal model üzerine yürütülen müzakerelerin 62 yıl sonuç getirmediğini ve sonuç alınamadığını be-lirten Tatar, Kıbrıs’ta bu yüzden yeni bir sayfa açılması gerektiğini söylediklerini ve iki devletli siyaseti gündeme getirdiklerini anlattı.

Egemen eşitlik eşit uluslararası temsiliyet ve iki devletli çözümün önemine vurgu yapan Tatar, Kıbrıs’ta değişime ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Yeniden müzakere başlaması için yeni zemin ortaya çıkmadığına işaret eden Tatar, iki devletli siyaseti Türkiye’nin desteğiyle bu noktaya taşımanın gurur verici olduğunu söyledi.

İş birliğini geliştirmeliyiz

Kıbrıs’ta ek sınır kapıların açılmasına iki taraf için de ihtiyaç olduğunu ifade eden Tatar, “Bu sorun iki halkın da şikayet ettiği bir konu ve yeni kapı açılması iki tarafa da yarayacak, iş birliğini artıracak” diye konuştu.

Ticaret enerjisi su turizm sosyal yaşam çevre ile ilgili iş birliği önerileri ortaya koyduklarını ifade eden Tatar, “İş birliği iki taraf için de önemlidir. İki devletin işbirliği her alana katkı sağlayacak ve karşılıklı ilişkileri geliştirecek” dedi.

Elektrik su enerjideki iş birliğinin günlük hayatı geliştireceğini, kolaylıklar sağlayacağını belirten Tatar, tutuklamalar, yangın yardımlarının reddedilmesi gibi konuların da gerilimi artırdığını söyledi.

Tatar, “Yapıcı tutumumu sürdüreceğim, gerçek iş birliğine hazırım, 5 taraflı toplantıya hazır olduğu-muzu da ilettim” dedi.

Erdoğan’a teşekkür eden ve BM’deki, KKTC’nin tanınma çağrısı ile haksız izolasyonların kaldırılması çağrısının önemine vurgu yapan Tatar, “Kıbrıs Türk halkı eşit karşılıklı saygı ve devlet çatısı altında ya-şamak istiyor” dedi.

Tatar, “müzakereler için ortak zemin bulunana kadar iş birliğini geliştirmeliyiz” dedi.

