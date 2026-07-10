Çözüm şartı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Güney Lefkoşa’da gerçekleştirilen ve Güney Kıbrıs’ın tamamlanan AB Dönem Başkanlığı’nın sonuçlarının açıklandığı toplantıda Kıbrıs sorunu ve Türkiye’nin Avrupa Birliği sürecine değindi.

Fileleftheros gazetesi: “Erdoğan’ın Yükümlülüklerinin Listesini Sıraladı – Hristodulidis’ten Erdoğan’a Mesaj: Eğer Hareketlenme Olursa AB Karşılık Verecek” başlıkları altında verdiği haberinde, Hristodulidis’in, Türkiye’ye mesaj gönderdiğini yazdı.

Gazete, Hristodulidis’in, Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos ve AB Konuları Müsteşarı Marinela Rauna ile birlikte basın mensuplarına yönelik açıklamalarda bulunduğunu belirtti.

Habere göre, Hristodulidis konuşmasının Kıbrıs sorununa ilişkin kısmında, Türkiye-AB ilişkilerinin Kıbrıs sorunuyla ilişkilendirilmesinin önemine dikkat çekerek, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ve AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen’le gerçekleştirdiği görüşmeye atıfta bulundu.

Erdoğan’ın Kıbrıs sorunu müzakerelerinin başlaması yönünde özlü bir adım atması durumunda, AB’nin karşılık vereceğini öne süren Hristodulidis, AB’nin Kıbrıs sorununun çözümü çabalarında ilk kez bu tür bir rol üstlendiğini savundu.

Hristodulidis, AB Komisyonu Başkanı’yla yeni Kıbrıs temsilcisi atanması konusundaki görüşmelerin de sürdüğünü belirtirken, gösterdikleri çabalar sonucunda Kıbrıs sorununun AB-Türkiye konularıyla ilişkilendirildiğini öne sürdü.

AB’nin gerek BM gerekse Türk hükümetine ilettiği görüşlerin Kıbrıs Rum tarafının görüşüyle birebir uyuştuğu iddiasında da bulunan Hristodulidis, “AB-Türkiye konularına dair her türlü olumlu adımın değerlendirilebilmesi için Kıbrıs sorununda, üzerinde uzlaşıya varılmış temel üzerinde müzakerelerin yeniden başlaması yönünde özlü ilerleme kaydedilmesi gerektiğini” iddia etti.

Türkiye’nin gerek AB gerekse NATO konularında “ayrıcalıklı bir uygulama talep ettiğini” öne süren Hristodulidis, “Türkiye’nin AB ile arasındaki Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesini istediğini ancak Kıbrıs Cumhuriyeti karşısında görmezden gelinemeyecek yükümlüklerinin bulunduğunu” savundu.

Türkiye’nin bir diğer talebinin, giriş vizelerine ilişkin prosedürlerin basitleştirilmesi olduğunu, Türkiye’den istenenin ise Güney Kıbrıs da dahil olmak üzere tüm AB üyesi ülkelerle adalet ve iç konularda işbirliği yapması olduğunu öne süren Hristodulidis, Türkiye’nin sözü edilen iki başlıktaki yükümlülüklerini yerine getirmesi durumunda AB’nin karşılık vereceği iddiasını yineledi.