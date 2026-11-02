Fiyatlar düşmüyor

Hasan RAJWA

Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda ürünler 50 TL’den başlayan, bin TL’ye kadar ulaşan fiyatlarla satışa sunuldu. Listenin en pahalı ürünü kilogramı bin TL olan ithal alıç olurken, acı biber ve cennet hurması 300 TL’den alıcı bekledi.

Mantar ve bamya 250 TL’den satılırken, incir, pembe domates, çeri domates, börülce, armut, sarı fasulye, kivi, kapya biber ve narın fiyatı 200 TL olarak belirlendi.

Pazarda taze fasulye 180 TL, dolmalık biber, verigo, erik, elma ve ayva 150 TL’den satışa sunuldu. Domates 140 -200 TL, üzüm, nektarin ve kabak ise 130 TL’den tezgâhlardaki yerini aldı.

Limon ve mandalina 100 TL’den satılırken, avokado, mango ve ananasın adet fiyatı da 100 TL oldu. Muz 90 TL’den alıcı bulurken, patlıcan, soğan, pancar, patates, sarma, barbunya ve portakal 80 TL’den satışa sunuldu.

Açık pazarda salatalık 70 TL, havuç 60 TL, mısır ise adet başına 50 TL’den satıldı.

Pazarda dün fiyatlar şöyleydi:

İthal alıç: 1.000 TL

Acı biber: 300 TL

Cennet hurması: 300 TL

Mantar: 250 TL

Bamya: 250 TL

İncir: 200 TL

Pembe domates: 200 TL

Çeri domates: 200 TL

Börülce: 200 TL

Armut: 200 TL

Sarı fasulye: 200 TL

Kivi: 200 TL

Kapya biber: 200 TL

Nar: 200 TL

Taze fasulye: 180 TL

Dolmalık biber: 150 TL

Verigo: 150 TL

Erik: 150 TL

Elma: 150 TL

Ayva: 150 TL

Domates: 140 TL

Üzüm: 130 TL

Nektarin: 130 TL

Kabak: 130 TL

Limon: 100 TL

Mandalina: 100 TL

Avokado: 100 TL (adet)

Mango: 100 TL (adet)

Ananas: 100 TL (adet)

Muz: 90 TL

Patlıcan: 80 TL

Soğan: 80 TL

Pancar: 80 TL

Patates: 80 TL

Sarma: 80 TL

Barbunya: 80 TL

Portakal: 80 TL

Salatalık: 70 TL

Havuç: 60 TL

Mısır: 50 TL (adet)