Fiyatlar düşmüyor

Hasan RAJWA
Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda ürünler 50 TL’den başlayan, bin TL’ye kadar ulaşan fiyatlarla satışa sunuldu. Listenin en pahalı ürünü kilogramı bin TL olan ithal alıç olurken, acı biber ve cennet hurması 300 TL’den alıcı bekledi.
Mantar ve bamya 250 TL’den satılırken, incir, pembe domates, çeri domates, börülce, armut, sarı fasulye, kivi, kapya biber ve narın fiyatı 200 TL olarak belirlendi.
Pazarda taze fasulye 180 TL, dolmalık biber, verigo, erik, elma ve ayva 150 TL’den satışa sunuldu. Domates 140 -200 TL, üzüm, nektarin ve kabak ise 130 TL’den tezgâhlardaki yerini aldı.
Limon ve mandalina 100 TL’den satılırken, avokado, mango ve ananasın adet fiyatı da 100 TL oldu. Muz 90 TL’den alıcı bulurken, patlıcan, soğan, pancar, patates, sarma, barbunya ve portakal 80 TL’den satışa sunuldu.
Açık pazarda salatalık 70 TL, havuç 60 TL, mısır ise adet başına 50 TL’den satıldı.
Pazarda dün fiyatlar şöyleydi:
İthal alıç: 1.000 TL
Acı biber: 300 TL
Cennet hurması: 300 TL
Mantar: 250 TL
Bamya: 250 TL
İncir: 200 TL
Pembe domates: 200 TL
Çeri domates: 200 TL
Börülce: 200 TL
Armut: 200 TL
Sarı fasulye: 200 TL
Kivi: 200 TL
Kapya biber: 200 TL
Nar: 200 TL
Taze fasulye: 180 TL
Dolmalık biber: 150 TL
Verigo: 150 TL
Erik: 150 TL
Elma: 150 TL
Ayva: 150 TL
Domates: 140 TL
Üzüm: 130 TL
Nektarin: 130 TL
Kabak: 130 TL
Limon: 100 TL
Mandalina: 100 TL
Avokado: 100 TL (adet)
Mango: 100 TL (adet)
Ananas: 100 TL (adet)
Muz: 90 TL
Patlıcan: 80 TL
Soğan: 80 TL
Pancar: 80 TL
Patates: 80 TL
Sarma: 80 TL
Barbunya: 80 TL
Portakal: 80 TL
Salatalık: 70 TL
Havuç: 60 TL
Mısır: 50 TL (adet)
Yuhhhhhh