Kız arkadaşının yüzüne defalarca vurdu

Kız arkadaşının yüzüne defalarca vurmak suretiyle yaralanmasına yol açan Afrikalı tutuklandı

Lefkoşa’da bir pansiyonda kız arkadaşını darp ederek burun kemiğinin kırılmasına neden olduğu iddia edilen B.M.M., şikayet üzerine tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis, olayın 31 Ekim 2026 tarihinde saat 11.00 sıralarında, Girne Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir pansiyonda meydana geldiğini belirtti.

Polis, zanlı B.M.M. ile kız arkadaşı A.G. (24) arasında, zanlının kendisine borç verdiği parayı geri istemesi nedeniyle sözlü tartışma yaşandığını kaydetti.

Tartışmanın ardından zanlının kız arkadaşının yüzüne defalarca vurduğunu ve burun kemiğinin kırılmasına neden olarak vahim zarara yol açtığını aktaran polis, zanlının şikayet üzerine tutuklandığını ve soruşturma başlatıldığını söyledi. Alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.



