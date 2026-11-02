Tetikçi sayısı ikiye çıktı

Suna ERDEN

Lefkoşa’da bulunan Tolcars isimli galeriyi kurşunlama planıyla ilgili soruşturmada ikinci tutuklama gerçekleşti. İlk etapta tutuklanan B.G.’nin cep telefonunda yapılan incelemede A.K.’ye ulaşıldı. Türkiye’de yaşayan ve kimliği henüz belirlenemeyen bir şahsın da dahil olduğu öne sürülen olayla ilgili soruşturma genişlerken, A.K. dün mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme zanlının soruşturma kapsamında 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Duruşmada detayları aktaran polis, 30 Ekim 2026 tarihinde saat 23.00 sıralarında alınan bilgi üzerine soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis, B.G.’nin, Türkiye’de yaşayan ve kimliği henüz tespit edilemeyen erkek bir şahsın direktifiyle Lefkoşa’da faaliyet gösteren Tolcars isimli galeriyi kurşunlamak amacıyla plan yaptığına dair bilgi alındığını aktardı. Soruşturma kapsamında A.K.’nin de olayla bağlantısı olduğu yönünde bilgi elde edildiğini belirten polis, zanlının 31 Ekim tarihinde Girne’de tespit edilerek tutuklandığını kaydetti.

Aynı gün zanlının kalmakta olduğu ikametgâhta arama yapıldığını ancak kanunsuz herhangi bir şeye rastlanmadığını belirten polis, soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan B.G.’nin cep telefonunda yapılan incelemede önemli bulgulara ulaşıldığını söyledi.

Polis, Türkiye’deki şahsın, A.K.’ye 10 bin TL gönderilmesi konusunda konuşmalar yapıldığının tespit edildiğini, söz konusu paranın IBAN aracılığıyla gönderildiğine ilişkin bulgular bulunduğunu aktardı.

Ayrıca A.K.’ye kiralık araç temin edebilmesi amacıyla iş yerleri hakkında bilgi verildiğinin belirlendiğini ifade eden polis, para transferinin hangi amaçla yapıldığının, araç kiralama bilgilerinin kimler tarafından verildiğinin ve zanlının olay içerisindeki rolünün araştırıldığını kaydetti.

Zanlının kullanmakta olduğu iPhone 14 Pro Max marka cep telefonunun emare olarak alındığını belirten polis, soruşturmanın henüz başlangıç aşamasında olduğunu söyledi.

Temin edilmesi gereken ifadeler, incelenmesi gereken kamera kayıtları ve araştırılması gereken para transferi kayıtları bulunduğunu ifade eden polis, zanlının serbest kalması halinde soruşturmaya etki etme ihtimali olduğunu belirterek 2 gün tutukluluk talep etti.

Mahkeme; A.K.’nin soruşturma kapsamında 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.