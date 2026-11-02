‘Taviz yok’

Başbakan Ünal Üstel, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin, KKTC ve Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerine yönelik girişimlerine tepki göstererek, Kıbrıs Türk halkının meşru haklarından ve Türkiye ile yürütülen stratejik projelerden taviz verilmeyeceğini vurguladı. Üstel, yazılı açıklamasında, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği nezdinde yürüttüğü diplomatik faaliyetler ile yazdığı mektupları yakından takip ettiklerini belirterek, Rum liderliğinin Kıbrıs’ta Türk halkının hak ve menfaatlerini yok sayarak tek taraflı adımlar atmaya devam etmesinin addaki huzuru daha da zorlaştırdığını kaydetti.

Üstel, Birleşmiş Milletlere gönderilen mektupta “Akdeniz Araştırma 1” gemisinin faaliyetlerinin şikayet edilmesi ve bu çalışmaların “Rum liderliğinin izni olmadan yapılamayacağı” iddiasının ileri sürülmesinin, Rum tarafının gerçeklerden ne kadar uzaklaştığını açıkça ortaya koyduğunu ifade etti.

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Anavatan Türkiye, Doğu Akdeniz’deki meşru haklarından kaynaklanan araştırma ve inceleme faaliyetlerini kimsenin iznine tabi olmadan yürütmektedir ve yürütmeye devam edecektir.” ifadelerine yer veren Üstel, Rum liderliğinin sürekli şikayet mektupları yazarak uluslararası platformlarda “sızlanmak” yerine, Kıbrıs Türk tarafının Doğu Akdeniz’de uzattığı iş birliği elini tutması gerektiğini vurguladı.

Üstel, adada Türklerin eşit hak ve statüsünü görmezden gelerek atılacak hiçbir adımın meşruiyeti olamayacağının açıkça anlaşılması gerektiğini belirtti.

“Türkiye-KKTC Doğal Gaz Boru Hattı tüm hızıyla devam edecek”

Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un, Türkiye-KKTC Doğal Gaz Boru Hattı projesinden duyduğu rahatsızlığın da aynı zihniyetin yansıması olduğunu dile getiren Üstel, “Kendi başına yabancı ülkelerle her türlü anlaşmayı imzalayan Rum yönetimi, KKTC’nin kendi kararlarını almasına ve projelerini hayata geçirmesine karışacak konumda değildir.” dedi.

Üstel, Türkiye-KKTC Doğal Gaz Boru Hattı’nın tüm hızıyla devam edeceğini, tamamlanacağını ve Kıbrıs Türk halkının bu projeden faydalanacağını vurguladı. “Asrın Projesi ile adaya ulaştırılan sudan sonra, doğal gaza da kavuşacak olan Kıbrıs Türk halkı için bu hat, yalnızca bir enerji projesi değil; Anavatan Türkiye ile arasındaki kopmaz bağın en somut nişanelerinden biri olacaktır.” diyen Üstel, Kıbrıs Rum liderliğinin uluslararası alanda takdir toplayan ve Kıbrıs Türk halkının refahına katkı sağlayan projeleri şikayet etmek yerine, iş birliği yollarını araması gerektiğini dile getirdi. Üstel, Türk tarafı olarak hem su hem de doğal gaz konusunda Rum liderliğine kapılarının her zaman açık olduğunu ifade etti. “Kıbrıs Rum halkına sesleniyoruz: Liderliğinizin uzlaşmaz, yıkıcı ve tehlikeli politikalarına artık dur demenin zamanı gelmiştir. Adada yan yana iki ayrı halkın ve iki ayrı devletin barış içinde yaşamasının yollarını aramak, her iki halkın da yararınadır.” ifadelerine yer veren Üstel, bu gerçekliği kabul etmenin Kıbrıs’ta kalıcı barış ve istikrarın da ön koşulu olduğunu kaydetti.