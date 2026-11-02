Sıcak bir yuvası oldu

Yıllarca mezarlıklarda yatan, çöplerden yemek yiyen zihinsel engelli Ünal Varım’ın hayatı Büyükyılmaz ailesiyle değişti

Sıcak bir yuvası oldu

Suna ERDEN

Lefkoşa’da 10 yaşındaki bir kız çocuğuna yönelik cinsel taciz suçlamasıyla tutuklanan ve 9 gün polis nezaretinde kaldıktan sonra teminatla serbest bırakılan 53 yaşındaki Ünal Varım’la ilgili ortaya çıkan bilgiler dikkat çekti. Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi tarafından yüzde 80 zihinsel engelli olduğuna dair rapor verildiği belirtilen Varım’ın, yaklaşık 30 yıldır kendisine sahip çıkan koruyucu ailesi, yaşadıklarını anlattı. Mezarlıklarda yatan, çöplerden yemek yiyen ve kimsesiz halde bulunan Varım’a bir aile yuva oldu. Ona yemek yemeyi, elini yıkamayı, tuvalete gitmeyi öğrettiler. Bugün ise aynı aile, yıllardır bakımını üstlendikleri Varım’ın durumunun ve sağlık raporlarının dikkate alınmasını istiyor.

Diyalog’a ulaşan belgeleri paylaşan koruyucu aile, Varım’ın geçmişini ve yıllardır sürdürdükleri yaşam mücadelesini anlattı.

“Mezarlıklarda yatıyordu”

Aslen Karadenizli olan Ünal Varım’ı 30 yıl önce Trabzon’da bulduklarını anlatan ailenin ferdi Necla Büyükyılmaz, o günleri unutamadıklarını söyledi.

Büyükyılmaz, Varım’ın bulunduğunda yaklaşık 30 yaşlarında olduğunu belirterek, “Abim onu bulduğunda mezarlıklarda yatıyordu. Kıyafetleri parçalanmıştı, çöplerden yemek yiyordu. Ona sahip çıktık. Elini yıkamayı, oturmayı, tuvalete gitmeyi öğrettik. Bugün bile ‘Elini yıka, sofraya otur’ gibi komutlarla hareket ediyor” dedi.

Varım’ın konuşamadığını ve kendisini ifade etmekte ciddi güçlük çektiğini belirten Büyükyılmaz, onun günlük yaşamını sürdürebilmesi için sürekli desteğe ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

“Ünal birini taciz edemez, kendisini bile çocuk olarak görüyor”

Varım’ın hakkındaki suçlamalar nedeniyle büyük üzüntü yaşadıklarını dile getiren Büyükyılmaz, onun durumunun göz önünde bulundurulması gerektiğini savundu.

“Ünal birini taciz edemez. Zaten kendisini de çocuk olarak görüyor. Cümle dahi kuramıyor. Biz onu yıllardır tanıyoruz, bakımını üstleniyoruz. Ailemizin bir ferdi oldu. Maddi ve manevi bütün sorumluluğunu aldık. Ona sahip çıktık” ifadelerini kullandı.

“Annemin vasiyeti”

Varım’ın aileleri için yalnızca bakımını üstlendikleri biri değil, evlatları gibi olduğunu anlatan Büyükyılmaz, annesinin kendilerine bıraktığı vasiyeti de paylaştı.

“Dünyada kimsesi yok, bir parça ekmek vereni yok. Biz insani ve vicdani olarak ona bakıyoruz. Banyosunu bile eşim yaptırıyor. Annemin vasiyeti, ‘Ünal aç kalmayacak, Ünal kimsesiz kalmayacak’ şeklindeydi. İki buçuk yıl önce KKTC’ye geldiğimizde onu da beraberimizde getirdik. Şimdi 53 yaşında ama bizim çocuğumuz gibi” dedi.

Türkiye’de de raporu var, KKTC’de yüzde 80 engelli

Varım’ın zihinsel durumuna ilişkin Türkiye’de de raporu bulunduğunu belirten Büyükyılmaz, KKTC’de Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi tarafından da yüzde 80 zihinsel engelli olduğuna dair rapor düzenlendiğini söyledi.

Soruşturma kapsamında aynı hastanede yapılan değerlendirmede ceza-i ehliyetinin tam olduğuna dair rapor alındığının kendilerine aktarıldığını belirten aile, iki rapor arasındaki durumun soru işaretlerine neden olduğunu ifade etti.

Büyükyılmaz, “Ünal’la bir davayı nasıl yürüteceksiniz? Cümle kuramıyor, kendisini ifade edemiyor. Nasıl olacak?” diyerek endişelerini dile getirdi.

“Biz sahip çıktık ama bu yalnızca bizim sorumluluğumuz değil”

Varım’ın geçmişine ilişkin aile büyüklerinden duyduklarını da paylaşan Büyükyılmaz, öz ailesi hakkında fazla bilgi sahibi olmadıklarını, ancak geçmişte ağır şiddet ve darba maruz kaldığı için akıl sağlığını kaybettiğinin anlatıldığını söyledi.

Yıllardır Varım’ın ilaç, bakım ve diğer tüm ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirten Büyükyılmaz, devletin de sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

“Ünal’ı biz sahiplendik ama bu yalnızca bizim sorumluluğumuz değil. Devletten bir yük aldık. İlacını, bakımını, her şeyini üstlendik. Ancak devletin de, toplumun da, hatta bütün insanlığın da sorumluluğu vardır. Onun bakıma ve korunmaya ihtiyacı var. Bakanı, sahip çıkanı yoktu. Biz sahip çıktık” dedi.

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YORUMLAR
selma güney
selma güney - 3 saat Önce

Gerçeği araştırarak, olayın bütün yönlerini öğrenerek haber yapmak, takdire değer bir haberciliktir. Yaşananları ve verilen emeği duyurduğunuz için sizi tebrik ediyorum. Kendini ifade etmekte güçlük çeken bir engelli bireyin sesi oldunuz; ona sahip çıkan insanların sesini de duyurdunuz.

Bu insanların yaptıkları, insanlık adına çok kıymetli. Aralarında ne anne tarafından ne de baba tarafından bir akrabalık bağı var. Buna rağmen Allah rızası için bir engelli bireyin bakımını üstleniyor, ihtiyaçlarıyla ilgileniyor, hakkını savunuyor ve sesini duyurmaya çalışıyorlar.

Böyle bir sorumluluğu taşımak kolay değildir. Sabır, emek, merhamet ve vicdan ister. Onlar bu sorumluluğu üstlenmiş, zor gününde de yanında durmuşlar.

Akrabalık bağı olmadan bir insana aile olabilmek, büyük bir gönül işidir.

Hem bu emeği görünür kılan habercileri hem de engelli bir bireye yıllardır sahip çıkan bu insanları gönülden kutluyorum. Allah emeklerini karşılıksız bırakmasın. İyi ki hâlâ başkasının derdini kendi derdi bilen insanlar var.

Ewgeniy zagrebin
Ewgeniy zagrebin - 47 dakika Önce

Biz de bu mahalleye yeni taşındık. Ünal’la tanıştığımızda, kendisini ifade etmekte ve derdini anlatmakta ne kadar zorlandığını fark ettik. Zaman içinde onu daha yakından tanıdık.

Ünal bizim mahallemizin gülüdür. Kendisine “Baba” diye de seslenirler. Mahallede sevilen, kendi hâlinde yaşayan bir komşumuzdur. Onu tanıdığımız süre boyunca kimseye zarar verdiğine tanık olmadık.

Ünal’ı tanımayanlar, günlük yaşamda karşılaştığı güçlükleri bilemeyebilir. Biz onunla aynı mahallede yaşıyor, kendisini görüyor ve iletişim kurarken ne kadar zorlandığına şahit oluyoruz.

Hakkındaki haberi görünce duyarsız kalamadık. Çünkü haberde adı geçen kişi bizim tanıdığımız, sevdiğimiz komşumuz Ünal’dır. Onun kendisini anlatmakta yaşadığı güçlüklerin de anlaşılmasını istiyoruz.

Kamuoyundan ricamız, Ünal’ı yakından tanıyan mahalle sakinlerine de kulak verilmesidir. Biz de komşuları olarak gördüklerimizi paylaşmak, onun sesinin duyulmasına katkı sağlamak istedik.

Hakan Orbay
Hakan Orbay - 46 dakika Önce

Ben Hakan Orbay. Ünal Vamin benim yan komşumdur. Mahallemize geleli yaklaşık iki buçuk yıl oldu. Kendisini her gün gören, günlük hayatını yakından bilen insanlardan biriyim.

Ünal, kendisini ifade etmekte ve derdini anlatmakta ciddi güçlükler yaşayan bir insandır. Dima Market’i bulmaya çalışırken kaybolan bir komşumuzdan söz ediyoruz. Yaşadığı bu güçlükleri biz yakından görüyoruz.

Kendisine adını sorduğumuzda “Benim adım Hasret Özdoğan.” diye cevap verdiği, kendisinden de “Ünal öldü.” diye söz ettiği oluyor. Bunları onu küçümsemek için anlatmıyorum; günlük yaşamda yaşadığı güçlüklerin anlaşılmasını istiyorum.

Ünal bizim için çok kıymetlidir. Her gün mahallemizi süpürür, çevremizin temizliğine emek verir. Tertemiz sokaklarımızda onun da emeği vardır. Biz onu selamlaştığımız, hâlini hatırını sorduğumuz, hayatımızın içinde olan bir komşumuz olarak tanıyoruz.

Ünal’a yapılanları haksızlık olarak görüyor, yaşananlara inanmakta güçlük çekiyoruz. Hakkındaki haberi okuyunca sessiz kalamadım. Onun günlük yaşamının, kendisini anlatmakta yaşadığı zorlukların ve mahallemizdeki yerinin de haber olmasını istiyorum.

Ünal’ı anlamak isteyenler, onu her gün gören komşularını da dinlesin. Kendisini yeterince anlatamayan Ünal için, biz de gördüklerimizi ve bildiklerimizi paylaşmaya hazırız.

Hakan orbay
Hakan orbay - 45 dakika Önce

Ben Hakan Orbay. Ünal Vamin benim yan komşumdur. Mahallemize geleli yaklaşık iki buçuk yıl oldu. Kendisini her gün gören, günlük hayatını yakından bilen insanlardan biriyim.

Ünal, kendisini ifade etmekte ve derdini anlatmakta ciddi güçlükler yaşayan bir insandır. Dima Market’i bulmaya çalışırken kaybolan bir komşumuzdan söz ediyoruz. Yaşadığı bu güçlükleri biz yakından görüyoruz.

Kendisine adını sorduğumuzda “Benim adım Hasret Özdoğan.” diye cevap verdiği, kendisinden de “Ünal öldü.” diye söz ettiği oluyor. Bunları onu küçümsemek için anlatmıyorum; günlük yaşamda yaşadığı güçlüklerin anlaşılmasını istiyorum.

Ünal bizim için çok kıymetlidir. Her gün mahallemizi süpürür, çevremizin temizliğine emek verir. Tertemiz sokaklarımızda onun da emeği vardır. Biz onu selamlaştığımız, hâlini hatırını sorduğumuz, hayatımızın içinde olan bir komşumuz olarak tanıyoruz.

Ünal’a yapılanları haksızlık olarak görüyor, yaşananlara inanmakta güçlük çekiyoruz. Hakkındaki haberi okuyunca sessiz kalamadım. Onun günlük yaşamının, kendisini anlatmakta yaşadığı zorlukların ve mahallemizdeki yerinin de haber olmasını istiyorum.

Ünal’ı anlamak isteyenler, onu her gün gören komşularını da dinlesin. Kendisini yeterince anlatamayan Ünal için, biz de gördüklerimizi ve bildiklerimizi paylaşmaya hazırız.

Azlz slnsek
Azlz slnsek - 27 dakika Önce

Ben Aziz Şimşek. Ünal Vamin’i yaklaşık iki buçuk yıldır, mahallemize geldiği günden beri tanıyorum. Mahallede kendisine “Babo” diye de sesleniriz. Neredeyse her gün gördüğüm, hâlini bildiğim bir komşumdur.

Ünal, üç kelimeyi bir araya getirip derdini anlatmakta bile zorlanan bir insandır. Onu tanıdığım süre boyunca kimseye zarar verdiğine tanık olmadım. Bizim tanıdığımız Ünal, kendi hâlinde yaşayan, mahallemizde sevilen biridir.

Verdiğimiz parayla Dima Market’ten kendisine bir kola, bir bisküvi, bir de yoğurt alır; bunlarla mutlu olur. Günlük hayatından bildiğimiz, her gün selamlaştığımız Ünal budur.

Biz Ünal’ı çok seviyoruz. Onun kendisini anlatmakta ne kadar zorlandığını yakından bildiğimiz için yaptığınız habere duyarsız kalamadım. Bir komşusu olarak ben de tanıdığım Ünal’ı anlatmak istedim.

Kamuoyundan ricam, onu yıllardır tanıyan mahalle sakinlerini de dinlemesidir. Ünal’ın nasıl bir insan olduğunu, nasıl yaşadığını ve hangi güçlüklerle karşılaştığını biz her gün görüyoruz.

Kendisi derdini yeterince anlatamıyorsa, biz de komşuları olarak bildiklerimizi paylaşmalıyız.

Tanju genc
Tanju genc - 15 dakika Önce

Bu haberi okuyunca sevindim. Çünkü tanıdığım insanları ve yaşadıklarını doğru yansıtan bir haberle karşılaştım. Haberde sözünü ettiğiniz kişiler benim dayım ve yengemdir.

Ünal Vamin’i ben de çok iyi tanıyorum. Dayım ve yengem, kendisini ifade etmekte zorlandığı için Ünal’a sahip çıkıyor, onu koruyup kolluyor ve yanında duruyorlar. Onların gösterdiği ilgiyi ve verdiği emeği yakından biliyorum.

Ünal, üç kelimeyi bir araya getirip derdini anlatmakta bile güçlük çeken bir insandır. Onu tanıdığım süre boyunca kimseye zarar verdiğine tanık olmadım. Mahallemizde sevilen, sayılan, kendi hâlinde bir komşumuzdur.

Bu nedenle haberinize duyarsız kalmak istemedim. Hem Ünal’ın yaşadığı güçlükleri hem de dayımla yengemin ona nasıl sahip çıktığını anlatmanız bizim için kıymetli.

Biz Ünal’ın yanındayız ve onu çok seviyoruz. Kendisini anlatmakta zorlanan bu insanın anlaşılmasına katkı sağladığınız için teşekkür ederim.

sukutay büyükyılmaz
sukutay büyükyılmaz - 1 dakika Önce

Ben Sukutay Büyükyılmaz. Ünal Vamin, geldiği günden beri bizim evimizde kalıyor. Bakımını üstleniyor, ihtiyaçlarıyla yakından ilgileniyorum. Birlikte yaşadığımız bu sürede onu, alışkanlıklarını ve günlük hayatta karşılaştığı güçlükleri çok yakından tanıdım.

Ünal’ın evimize gelmesiyle bereketimizin arttığını, huzurumuzun çoğaldığını hissettik. Evimize mutluluk kattı. Onun bizim hayatımızdaki yerini anlatmakla bitiremem. Ünal artık ailemizin bir parçasıdır.

Ünal, kendisini ifade etmekte ve derdini anlatmakta ciddi güçlükler yaşayan, günlük yaşamında desteğe ihtiyaç duyan bir insandır. Onu tanıdığım ve bakımını üstlendiğim süre boyunca kimseye zarar verdiğine tanık olmadım. Biz onu çok seviyoruz; mahallemizde de sevilen, sahip çıkılan bir komşumuzdur.

Biz her yerde Ünal’ın durumunu, yaşadığı güçlükleri ve ihtiyaçlarını anlatmaya çalışıyoruz. Onun sesinin duyulması için çabalamaya devam edeceğiz. Çünkü kendisini yeterince anlatamadığında, onu yakından tanıyan bizlerin gözlemlerimizi paylaşmasını önemli buluyorum.

Bu haberi okuyunca onurlandım ve gururlandım. Yaşadıklarımızın anlaşılması, Ünal’ın durumunun ve ona verdiğimiz emeğin görülmesi benim için çok kıymetli.

Ünal’ın sesini duyurduğunuz, bizi dinlediğiniz ve yaşadıklarımızı aktardığınız için gönülden teşekkür ederim.

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