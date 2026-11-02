Zor günler

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ta asgari ücretin yaklaşık bin Euro düzeyine çıkarılmasına karşın, hayat pahalılığı nedeniyle vatandaşların büyük bir kısmı elde ettiği gelirle ancak da mutfak masraflarını ve çocukların okul ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Kıyafet ve ayakkabıya para harcayabilenlerin sayısı sürekli azalırken, vatandaşlar bunun üzerinde durulmasını istiyor.

Bazı vatandaşlar yılda ancak bir kıyafet ve bir ayakkabı alabildiğini söylerken, gelirinin yüzde 10 veya 20’sini kıyafete harcadığını itiraf edenler var. Dar ve sabit gelirli aileler, kıyafet alış-verişini daha çok indirim dönemlerinde yapıyor. Kuzey Kıbrıs’ta indirim kampanyaları genellikle mevsim sonunda gerçekleştiriliyor.

Ne dediler?..

Aydın Akaylı

“Kıyafet ve ayakkabı için yıllık gelirimizin çok azını harcayabiliyoruz. Market ihtiyaçlarının dışına çok çıkamıyoruz. Ancak da market ihtiyaçlarını karşılıyoruz ve kıyafete pek harcama yapamıyoruz. En son kıyafet geçtiğimiz yıllarda almıştım. Güneyde kıyafet ve ayakkabıların daha kaliteli ve daha ucuz olduğunu duyuyorum. Ben buradan bir iki senede bir alıp eskiyene kadar giyiyorum.”

Kudret Eriz

“Uzun zamandır kıyafet ve ayakkabı almıyoruz. Alacağımız zaman da en ucuzu neredeyse oralardan almaya çalışıyoruz. Kıyafet alırken marka olması şartım yoktur. Kıyafet alışverişlerimi ve ayakkabı alışverişlerimi pazar yerlerinden yapıyorum. Şu anda giydiğim ayakkabılar iki yıllık pantolon üç dört yıllıktır. Hükümet halkın alım gücünü mutlaka yükseltmesi gerekiyor.”

Selime Gezgiç

“Kıbrıs’ta kıyafet ve ayakkabı fiyatları çok yüksektir. Bu yılda bir kez kıyafet alabiliyorum. 5 senedir giydiğim kıyafetlerim var. Benim bir beklentim yoktur. Tek beklentim torunlarımın iyi bir yaşam sürmesidir”

Mustafa İlhan Sürer

“Kıyafete önem veriyoruz ancak ekonomik şartlar nedeniyle kıyafete ve ayakkabıya pek harcama yapamıyoruz. Çocuklarımız var ve daha fazla onlara harcama yapmaya çalışıyoruz. Türkiye’ye göre burada kıyafet ve ayakkabı fiyatları mağazalarda çok yüksek o nedenle daha çok uygun olan Pazar yerlerinden alışveriş yapıyoruz.”

Salih Ünveren

“Yıllık gelirimin yüzde kaçını kıyafete harcıyorum bilmiyorum ama muhakkak kıyafet ve ayakkabı için bir miktar para harcıyorum. Kıyafete önem veriyorum. Ben en son Avustralya’dan kıyafet aldım. Kıbrıs’ta kıyafet fiyatlarının çok yüksek olduğunu söylemek isterim.”

Ayhan Çalık

“ Bayramdan bayrama veya sezon indirimleri olduğu zaman uygun fiyatlı kıyafetler alıyorum. Ekonomimiz daha rahat olsa daha fazla kıyafet harcaması yapabiliriz diye düşünüyorum. Sezon indirimlerini bekleyip alışveriş yapıyorum.”

Embiya Karakaş

“Yıllık gelirimin yüzde 10’unu kıyafet ve ayakkabı için harcıyorum. Marka takıntım yok ama marka giyinmeyi seviyorum. Kıyafete önem veriyorum. Kıbrıs’ta kıyafet ve ayakkabı fiyatları çok yüksek kaliteleri ise çok düşüktür. Kıbrıs’ta marka olan ürünlerin kaliteleri bile orta derecenin altındadır.”