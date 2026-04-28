Garantörler  devreye girmeli

İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, tv2020’de Melis Günel’in sunduğu “Yüz Yüze” programında Kıbrıs sorununa ve Güney Kıbrıs’ın son dönemdeki adımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Talat, Türkiye ve gerekirse Yunanistan ile de istişare edilerek Güney Kıbrıs’ın silahlanmasının durdurulması gerektiğini söyledi, aksi halde daha karmaşık bir sürece girilebileceği uyarısında bulundu.

Kıbrıs sorununa ilişkin gelişmelerin iç siyasetin önüne geçtiğini belirten Talat, 1960 anlaşmalarına dikkat çekerek adada askeri varlığın artırılmasının mümkün olmadığını vurguladı.

Adanın geçmişte silahsız bir yapıya sahip olduğunu hatırlatan Talat, bugün Güney Kıbrıs’ın yaptığı askeri anlaşmalar, üs kullanımları, silah alımları ve yabancı askerlerin konuşlanması gibi gelişmelerle adanın silahlanma sürecine girdiğini belirtti.

En önemli sorunun bu olduğunu belirten Talat, Kıbrıs sorunu çözümünün de bu gelişmelerden etkilendiğini kaydetti.

Güney Kıbrıs'ın süreci ileriye taşıyabilecek kanalları kapatma eğiliminde olduğunu ifade eden Talat, Birleşmiş Milletler'e çağrıda bulundu.

Talat, yaşananların Avrupa Birliği’ne hatırlatılması gerektiğini belirterek uluslararası temasların önemine dikkat çekti. “Temas etmezseniz orada yoksunuz demektir. Orada yoksanız derdinizi anlatamazsınız” ifadeleriyle açıklamasını tamamladı.

Adaya gelen Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in, Rum Lider Nikos Hristodulidis tarafından Lokmacı’daki varillerin arasındaki delikten kuzeye baktırılmasını eleştiren Talat, söz konusu görüntünün utanç verici olduğunu söyledi.

Talat, Hristodulidis ve mevcut yaklaşım nedeniyle varillerin hâlâ bölgede bulunduğunu ifade ederek, “Onu utandırmak lazımdı” dedi.



Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2026, 10:12