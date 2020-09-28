Gazimağusa Aylık 150 bin TL elektrik parası ödüyor

Çiğdem AYDIN

Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele gibi büyük kent belediyelerinin sadece personel değil, aylık elektrik giderlerinin de oldukça yüksek olduğu belirtiliyor.

Diyalog’un elde ettiği bilgilere göre; Gazimağusa Belediyesi’nin aylık elektrik gideri 150 bin liraya kadar çıkıyor. Bunu 100 bin TL ile Güzelyurt izliyor.

Diyalog’un sorularını yanıtlayan Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele belediye başkanları personel ve elektrik giderleriyle ilgili şunları söyledi:

Ne dediler…?

Nidai Güngördü (Girne Belediye Başkanı)

Soru: Belediyenizde kaç kişi çalışıyor? Aylık maaş gideriniz ne kadardır?

Güngördü: Belediyemizde işçi, memur, sözleşmeli, sözleşmesiz toplam 450 kişi çalışmaktadır.

Yaklaşık olarak aylık maaş giderimiz 5 milyon 300 bin TL’dir.

Soru: Aylık elektrik harcamanız ne kadar tutmaktadır?

Güngördü: Belediyemizin aylık elektrik gideri 40 bin TL civarındadır. Bu tutar zaman zaman az miktarda değişebilmektedir.

Soru: Lefkoşa Belediyesi personeli dönüşümlü çalıştırma kararı aldı. Sizin benzeri bir çalışmanız var mı?

Güngördü: Belediyedeki birimlerin amirlerinden gelecek talep doğrultusunda gerekli gördüğümüz birimlerde dönüşümlü çalışma şekli olacak. İlk iş olarak vatandaş girişini azaltacak düzenlemeler yapacağız. WhatsApp vs. gibi uygulamaları kullanıp vatandaşa online yardımcı olmaya çalışacağız. Ama temizlik ve su dağıtımı aksamayacak.

İsmail Arter (Gazimağusa Belediyesi Başkanı)

Soru: Belediyenizde kaç kişi çalışıyor? Aylık maaş gideriniz ne kadardır?

Arter: Ofis ve sahada çalışanlar dahil olmak üzere 513 personelimiz vardır. Aylık maaş ödemeleri her şey dahil 4 milyon 181 bin TL’dir.

Soru: Aylık elektrik harcamanız ne kadar tutmaktadır?

Arter: Belediyemizin aylık elektrik gideri 100-150 bin TL civarındadır.



Soru: Lefkoşa Belediyesi personeli dönüşümlü çalıştırma kararı aldı. Sizin benzeri bir çalışmanız var mı?Arter: Dönüşümlü çalışmayı gerekli gördüğümüz belirli bölümlerde başlattık. Geçen mart ayında önlem amaçlı benzeri bir çalışma yapmıştık.

Hasan Sadıkoğlu (İskele Belediye Başkanı)

Soru: Belediyenizde kaç kişi çalışıyor? Aylık maaş gideriniz ne kadardır?

Sadıkoğlu: Belediyemizde 140 personel mevcuttur. Aylık maaş giderimiz 700-800 bin TL civarındadır.

Soru: Aylık elektrik harcamanız ne kadar tutmaktadır?

Sadıkoğlu: Belediyemizin aylık elektrik gideri 55 bin TL tutmaktadır.

Soru: Lefkoşa Belediyesi personeli dönüşümlü çalıştırma kararı aldı. Sizin benzeri bir çalışmanız var mı?

Sadıkoğlu: Şu an için öyle bir düşüncemiz yok. İlerleyen günlerde muhtemelen böyle bir karar bizde de uygulanacak. Meclisimizi toplayıp, bu konuda bir karar üreteceğiz. Ama dediğim gibi şimdilik öyle bir planımız yok.

Mahmut Özçınar: (Güzelyurt Belediye Başkanı)

Soru: Belediyenizde kaç kişi çalışıyor? Aylık maaş gideriniz ne kadardır?

Özçınar: Belediyemizde kadrolu 110 personel vardır. 20 kişiden de dışardan hizmet satın alıyoruz. Maaş gideri olarak net olarak rakam veremiyorum.

Soru: Aylık elektrik harcamanız ne kadar tutmaktadır?

Özçınar: Belediyemizin aylık elektrik gideri 100 bin TL civarındadır.

Soru: Lefkoşa Belediyesi personeli dönüşümlü çalıştırma kararı aldı. Sizin benzeri bir çalışmanız var mı?

Özçınar: Mevcut personel anca yetiyor. Bu sebepledir ki normal çalışma şartlarına devam etmek zorundayız. Özellikle böylesi bir pandemi döneminde işlerin aksamasını istemeyiz.

Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2020, 10:49