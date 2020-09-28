Kuzeyde 5, güneyde 12 yeni vaka

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 779, Güney Kıbrıs’ta ise 3 bin 338 test yapıldı. Kuzeyde 2’si yerel 5, güneyde de 12 yeni vakaya rastlandı. Kuzeyde toplam vaka sayısı 746’ya çıkarken, 10 hastanın dün taburcu edildiği belirtildi. Pandemi Merkezi’nde şu anda sadece 27 hasta kaldığı belirtildi.

Güneyde ise toplam vaka sayısı bin 696'ya ulaştı.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 779 olduğunu, 5 pozitif vakaya rastlandığını, 10 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 2 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, 2 kişinin ise yerel vaka olduğunu, temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

Covid-19 genel durumu şöyle;

Yapılan Toplam Test Sayısı- 164.817

Toplam Vaka Sayısı- 746



İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 587Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 155Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 27Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 128Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

Güneyde 12 yeni vaka

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan 3 bin 338 test sonucunda 12 yeni Covid-19 teşhisi konuldu. Toplam vaka sayısı bin 696'ya ulaştı. Rum Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, yeni vakalardan 5'i temaslılardan, biri Larnaka’daki 3 bin tarama testi kapsamında, 2'si şahsi doktorlarının yönlendirmesiyle yaptığı testler sonucunda ve 4'ü kendi isteğiyle test yaptıranlardan saptandı.