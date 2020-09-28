‘Kapatma’ doğru değil

Ömer KADİROĞLU

Sağlık Bakanlığı’nın Coronavirüs önlemlerini değerlendiren vatandaşlar, kararların sık sık değişmesinden dolayı akılların karıştığını söylüyor. Bazı vatandaşlar önlemleri yeterli bulmakla birlikte denetimlerin azlığından yakınırken, bazıları ekonominin canlanması için de adım atılması gerektiğini düşünüyor. Vatandaşlar, “Çözüm kapanmak, uçuşları durdurmak değil, alınan tedbirlerin uygulanıp uygulanmadığı kontrol edilmesiyle olur” diyor.

Vatandaşlar ne dedi…?

Hüseyin Koruroğlu

“Hükümetin aldığı kararlar ve yaptığı açıklamalar kesinlikle yeterli değildir. Kapalılık durumu asla olmamalıdır. Ülkeye girişleri durdurup, iş yerlerini kapatmak çözüm değildir. Ülkeye girişleri durdurup halkı eve kapatırsalar en fazla altı ay dayanırız. Bana göre; önlem alınacaksa sıkı denetim ve kontrol gerekiyor. Ayrıca hükümet bir karar alıyor saatler sonra o karardan vazgeçiyor. Bu çok da tutarlı bir durum değildir. Hükümetin sık sık karar değiştirmesi nedeniyle halkın güveni sarsılıyor. Kapalılık durumu asla olmamalıdır.”

Ramazan Biryılmaz

“Hükümetin aldığı tedbirleri yerinde buluyorum ancak alınan kararlara ve konulan kurallara halk uymuyor. Hükümetin aldığı bir karardan kısa sürede vazgeçip başka bir karar alması kafalarda karışıklığa neden oluyor. İzole olursak kolayca bu durumdan kurtulabiliriz ancak ülke ekonomisi daha da kötü bir hal alır. Sıkı denetimler ve tedbirler alınmalıdır ki bu salgının adadaki yayılışını önleyebilelim. Çözüm kapanmak, uçuşları durdurmak değil, alınan tedbirlerin uygulanıp uygulanmadığı kontrol edilmesiyle olur.”

Yeşim Bozkurt

“Hükümetin aldığı kararların ve yaptığı açıklamaların yeterli olmadığını düşünüyorum. Ayrıca hükümet aldığı kararlardan sıklıkla vazgeçiyor. Uçuşları açıyor dönüp kapatıyor, eğitimi açıyor dönüp kapatıyor. Bu durum insanlarda hem kafa karışıklığı hem de endişe yaratıyor. İzole olmamız veya ülkeye giriş çıkışları durdurmamız halinde ülke daha da kötü bir konuma gider. Üretim olmadığı için bu ülkede zengin insanlar dahi aç kalır. Uçuşları durdurup ülkeye girişleri kapatırsak bu ülkede en fazla 1-2 ay dayanabiliriz. Bu nedenle kapanmak bir çözüm değildir. Çözüm etkin tedbirlerin alınmasıdır. Tüm dünya gerekli tedbirleri alıp, açılım süreci başlattı. Biz bir pandemi hastanesi bile yapamadık.”

Kemal Vurgun

“Hükümet aldığı kararlarda da yaptığı açıklamalarda da kesinlikle başarılı değildir. Sabah kalkıyoruz başka, akşam haber, başka kararlar duyuyoruz. Bugün bu ülke insanının başına gelenlerin tek sorumlusu Sağlık Bakanı ile hükümettir. Salgınla ilgili yapılan açıklamalar her geçen gün daha da büyük bir endişe yaratıyor bizlerde. Alınan bir karardan kısa sürede vazgeçilmesi hükümete güvensizliği arttırıyor. Mecbur kalınırsa ülkeye girişleri kapatmalıyız ancak kapalılık kesinlikle hiç kimse tarafından istenmiyor. Kapanırsak daha da kötüye gidebiliriz. Turizm ve yükseköğretimle dönen ekonomi kapalılık nedeniyle darbe aldı ve bu direkt piyasayı etkiledi. Bu nedenle kapanma değil, tedbir alınmalıdır.”



Mehmet Yeltekin“Yerel vakalara rastlanılması vatandaşların tedbirleri almamasından kaynaklandığını düşünüyorum. Hükümet bir takım önlemler alıyor ancak vatandaşlar alınan kararlara ve konulan kurallara pek fazla uymuyor. Bu saatten sonra kapalılık durumu olmaz diye düşünüyorum. Burada kapanma daha önce yapıldı ancak olumsuz etkileri hala yaşanıyor. Bir kapalılıktan ziyada daha sıkı tedbirler ve önlemlere ihtiyaç olduğunu düşünüyorum.”Aytaç Kulle“Hükümetin aldığı kararlar ve yaptığı açıklamalar resmen komedi gibi. Yapılan açıklamalar ve alınan kararlar kesinlikle yeterli değildir. Bu salgına alışmamız gerekiyor. Hükümet bir karar alıyor ve bu karardan kısa sürede vazgeçiyor ve farklı bir uygulamaya başvuruyor. Bu davranış halkın güvenini sarsıyor. Türkiye olmasa bizim hükümetimiz hiçbir şey yapamaz. Kapalılık durumu olursa zaten çökmüş olan ekonomi tamamen bitmiş olur. Kapanma durumu olması halinde bu ülkede en fazla bir hafta dayanabiliriz. Bir hafta sonra da çok kötü günlerle yüz yüze kalırız.”Necmiye Yılmaz“Hükümetin aldığı kararların yeterli olmadığını düşünüyorum. Vatandaşlar da hükümet de tedbirleri çok gevşetti. Hükümet bir karar alıyor ve kısa süre sonra aldığı karardan vaz geçip farklı bir karar üretiyor. Bu durum da halkın güvenini sarsarak psikolojisini bozuyor. Kapanma durumundan bahsediliyor. Eğer kapanma olursa bu ülke bunu kaldıramaz. Ekonomisi zaten çökmüş bir ülkeyiz kapanma halinde çok daha kötü bir duruma düşülür.”Ali Tursun“Hükümetin almış olduğu kararları yeterli buluyorum. Özellikle yurt dışından gelenlerin karantinaya alınacak olması geç de olsa yerinde bir karardır. Coronavirüs ile ilgili yapılan açıklamalar açıkçası beni çok endişelendirmiyor. Aslında bakıldığında insanlar da alınan kararlara uyar kendi güvenliklerini kendileri sağlarsa daha rahat bir ortam sağlanabilir. Hükümetin şu anda tek sıkıntısı aldığı bir karardan kısa sürede vazgeçmesidir. Kararların devamlılığı maalesef yoktur. Ayrıca çocuklar eğitimden uzak kaldı ve bunu ortadan kaldırmak gerekiyor. Çocukların bir an önce eğitime kaldıkları yerden devam edebilmesi gerekiyor.”