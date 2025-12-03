Gelir desteği alamayacak

Veteriner Dairesi, küçükbaş hayvan üreticilerinin, kayıtlı hayvan bilgilerini 31 Aralık'a kadar güncelle-meleri gerektiğini duyurdu. Bildirim yapmayan üreticilerin doğrudan gelir desteği ödemelerinden ya-rarlanamayacakları uyarısında bulunuldu.

Daire tarafından yapılan açıklamada, Koyun ve Keçi Cinsi Hayvanların Tanımlanması ve Kaydı Tüzüğü uyarınca güncellemelerin her yıl haziran ve aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yapılması gerektiği hatırlatıldı.

Küçükbaş hayvan üreticilerinin bildirim formlarını bölge Veteriner Dairelerinden temin edebilecekleri belirtilen açıklamada, formlara küçükbaş hayvanların kulak numaralarını yazmaları gerektiği de vurgu-landı.

31 Aralık tarihine kadar beyan yapmayan, yapılacak denetimlerde yanlış beyanda bulunduğu sapta-nan, hayvan işletmesinde Brucella yönünden pozitif olan hayvanlarını tazminatlı kesime gönderme-yen, varsa Veteriner Dairesi tarafından kesilen idari para cezaları ücretlerini ödemeyen ya da Daire’ye kulak numarası borcu olan hayvan üreticilerinin doğrudan gelir desteği ödemelerinden yararlanama-yacakları uyarısında bulunuldu.

Kasaplık hayvan satışı yapılacak

Öte yandan Veteriner Dairesi, Çömlekçi Devlet Üretme Çiftliği’nde 20 adet takribi altı yaşında kasaplık erkek ve dişi kuzunun kapalı zarf yöntemiyle satılacağını duyurdu.

Daire’den yapılan açıklamada, satışa sunulan hayvanların ilgili çiftlikte görülebileceği ve taban fiyatları-nın 300 TL/kg olarak belirlendiği kaydedildi.

Tekliflerin KDV’siz olarak verileceği belirtilen açıklamada, ödemelerin peşin (nakit) veya banka temi-natlı çekle yapılabileceği ifade edildi.

İhalenin Perşembe günü saat 11.00’de Çömlekçi Devlet Üretme Çiftliği’nde yapılacağı ifade edilen açık-lamada, ihaleyi kazananların en geç aynı gün mesai bitimine kadar hayvanları almak ve yine aynı gün kesim maksatlı mezbahaya sevk etmek zorunluluğu olduğu da belirtildi.

Açıklamada, perşembe günü mesai bitimine kadar hayvanların alınmaması durumunda, ihale kararı-nın iptal edileceği vurgulandı.