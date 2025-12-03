10 gün sürecek

2026 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı, 8 Aralık Pazartesi günü Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlanacak ve 19 Aralık Cuma günü tamamlanacak. Toplam 190 milyar 634 milyon 850 bin TL’lik bütçe tasarısı, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde oy çokluğuyla onaylanarak Genel Kurul’a sevk edilmişti.

Genel Kurul görüşmelerinde ilk gün, Komite Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay tasarıya ilişkin raporu okuyacak. Ardından Maliye Bakanı Özdemir Berova’nın sunuş konuşmasıyla bütçe genel görüşmesine başlanacak ve 801 milyon 982 bin TL’lik Cumhurbaşkanlığı bütçesi de ele alınacak.

Görüşme takvimi

9 Aralık Salı:

843 milyon 504 bin TL’lik Meclis, 6 milyar 185 milyon 593 bin TL’lik Başbakanlık ve 2 milyar 136 milyon 665 bin TL’lik BRTK, 741 milyon 694 bin TL’lik Kıbrıs Vakıflar İdaresi, 730 milyon 881 bin TL’lik Din İşleri Dairesi, 26 milyon 354 bin TL’lik YYK ve 15 milyon 62 bin TL’lik Kişisel Verileri Koruma Kurulu bütçeleri görüşülecek.

10 Aralık Çarşamba:

2 milyar 725 milyon 229 bin TL’lik Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile 4 milyar 586 milyon 923 bin TL’lik Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ve 426 milyon 195 bin TL’lik BTHK bütçeleri ele alınacak.

11 Aralık Perşembe:

43 milyon 171 bin TL’lik Ombudsman, bir milyar 285 milyon 717 bin TL’lik Mahkemeler ve 18 milyar 407 milyon 131 bin TL’lik Sağlık Bakanlığı bütçeleri görüşülecek.

12 Aralık Cuma:

9 milyar TL’lik GKK, 8 milyar 452 milyon 706 bin TL’lik Polis Genel Müdürlüğü, 1 milyar TL’lik Sivil Savunma ve 19 milyar 965 milyon 957 bin TL’lik İçişleri Bakanlığı bütçeleri ele alınacak.

15 Aralık Pazartesi:

421 milyon 451 bin TL’lik Hukuk Dairesi, 127 milyon 72 bin TL’lik Kamu Hizmeti Komisyonu ve 19 milyar 523 milyon 986 bin TL’lik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçeleri görüşülecek.

16 Aralık Salı:

1 milyar 663 milyon 958 bin TL’lik Dışişleri, 213 milyon 522 bin TL’lik TAK, 581 milyon 609 bin TL’lik Ekonomi ve Enerji, 273 milyon 776 bin TL’lik Serbest Liman ve 26 milyon 343 bin TL’lik Rekabet Kurulu bütçeleri ele alınacak.

17 Aralık Çarşamba:

184 milyon 653 bin TL’lik Sayıştay, 23 milyar 231 milyon 841 bin TL’lik Milli Eğitim, 91 milyon 116 bin TL’lik AÖA, 2 milyar 405 milyon 878 bin TL’lik LAÜ ve 8 milyar 674 milyon 946 bin TL’lik DAÜ bütçeleri görüşülecek.

18 Aralık Perşembe:

7 milyar 11 milyon 973 bin TL’lik Tarım ve Doğal Kaynaklar, 284 milyon 500 bin TL’lik SÜTEK, 980 milyon TL’lik Genel Tarım Sigortası Fonu ve 2 milyar 910 milyon TL’lik TÜK bütçeleri ele alınacak.

19 Aralık Cuma:

64 milyar 590 milyon 394 bin TL’lik Maliye Bakanlığı, 9 milyon 461 bin TL’lik YÖDAK, 980 milyon TL’lik Faiz Farkı Fonu ve Gelirler bütçeleri görüşülerek tasarının madde madde görüşülmesi tamamlanacak ve bütçe oylanacak.

Görüşmeler, her gün farklı bakanlık ve kurum bütçelerinin ayrıntılı olarak ele alınmasıyla devam edecek.