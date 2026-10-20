Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, gençlerin hayatını kolaylaştırmayı hedefleyen yeni destek paketini ve geleceğe yönelik projelerini bugün düzenlenecek “Genç Gelecek Buluşması”nda açıklayacak.

UBP’den yapılan açıklamaya göre, “Genç Gelecek” sloganıyla düzenlenecek organizasyon, Lefkoşa Concorde Tower Otel’de saat 19.30’da gerçekleştirilecek.

Açıklamada, etkinlikte UBP’nin Cumhuriyetin 50. yılı olan 2033’e uzanan vizyonu doğrultusunda gençlere sağlanacak desteklerin kapsamı ve hayata geçirilmesi planlanan yeni projelerin kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

UBP, buluşmanın ana mesajını ise “Geleceği birlikte kurmak için buluşuyoruz” sözleriyle duyurdu.

Muhtarlarımızı güçlendiriyoruz

Bu arada Başbakan Üstel, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Üstel, muhtarlarla sahada kurdukları iş birliğini daha da güçlendireceklerini ve bundan sonra da muhtarların yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Muhtarların vatandaşların ihtiyaç duyduklarında başvurdukları, sorunlarını paylaştıkları ve çözüm bekledikleri ilk kişiler olduğunu belirten ve halkın kendilerine duyduğu güveni emek ve sorumlulukla taşıdıklarına işaret eden Üstel, “Muhtarlarımızın güçlü olması, devletimizin hizmetlerinin vatandaşımıza daha hızlı ulaşması demektir.” dedi.

“Amacımız, muhtarlarımızın halkımıza yakışır ortamlarda, ihtiyaç duydukları imkânlarla hizmet vermesini sağlamaktır.” diyen Üstel, eksikliklerin giderilmesi için ilgili kurumlarla birlikte çalıştıklarını söyledi.

