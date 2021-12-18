Gençler yaralandı

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa’ya bağlı Haspolat’ta dün meydana gelen trafik kazasında 3 kişi aralandı.



Kaza, Haspolat Sanayi bölgesinde dikkatsizce yola geri geri çıkış yapan kamyon sürücüsü Beyazit Kör’ün demir kalastan oluşan yükünün o anda yoldan geçen araca çarpması sonucu gerçekleşti. Kaza sonucu Selim Erkant (E-24), Seyhan Karadağ (E-17) ve Kadir Karadağ (E-18) yaralanarak, hastaneye kaldırıldı.Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün saat 15.40 sıralarında Haspolat Sanayi Bölgesinde meydana geldi. Yönetimindeki SZ 297 plakalı kamyonla dikkatsizce geri geri yola çıkış yapan Beyazit Kör’ün aracında yüklü bulunan demir kalas, o esnada cadde üzerinden geçen Selim Erkant yönetimindeki FV 640 plakalı Van araca çarptı.Kaza sonucu Erkant ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Seyhan Karadağ ve Kadir Karadağ yaralandı. Yaralılar Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, polisin soruşturma başlattığı belirtildi.