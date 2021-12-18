Gençler yaralandı

Ömer KADİROĞLU
Lefkoşa’ya bağlı Haspolat’ta dün meydana gelen trafik kazasında 3 kişi aralandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün saat 15.40 sıralarında Haspolat Sanayi Bölgesinde meydana geldi. Yönetimindeki SZ 297 plakalı kamyonla dikkatsizce geri geri yola çıkış yapan Beyazit Kör’ün aracında yüklü bulunan demir kalas, o esnada cadde üzerinden geçen Selim Erkant yönetimindeki FV 640 plakalı Van araca çarptı.
Kaza sonucu Erkant ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Seyhan Karadağ ve Kadir Karadağ yaralandı. Yaralılar Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, polisin soruşturma başlattığı belirtildi.