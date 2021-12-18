Rum kesiminde bir can kaybı

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 17 bin 39 Covid-19 testi yapıldı, 98'i yerel 127 pozitif vakaya rastlandı. Yoğun bakımda 21 kişi tedavi görürken, 70 kişi ise taburcu edildi. Güney Kıbrıs’ta Covid-19 kaynaklı bir can kaybı daha olurken, son 24 saatte yapılan 82 bin 410 test neticesinde 695 yeni vaka belirlendi.

KKTC Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada 29 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulundukları belirtildi.

98 yerel vakadan 41 kişi Lefkoşa, 19 kişi Girne, 26 kişi Gazimağusa, 4 kişi Güzelyurt, 7 kişi İskele, 1 kişi ise Lefke bölgesinden.

Covid-19 genel tablo

Yapılan toplam test sayısı 4439986. Toplam vaka sayısı 32984. İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı 30325. Tedavisi devam eden vaka sayısı 2448. Pandemi merkezindeki hasta sayısı 83. Merkezi karantinadaki vaka sayısı 2344. Toplam kaybedilen hasta sayısı 123.

Yoğun bakımda yatan hasta sayısı 21.

Aşı ve bileklik

Sağlık Bakanlığı, dün ülke genelinde 2 bin 689 aşı yapıldığını kaydetti.

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar ise şöyle:



“Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı 467. son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı 596. güvende kal genel tablo: takip edilen toplam bileklik sayısı: 6158. takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı 98408.

Güneydeki durum

Güney Kıbrıs’ta Covid-19 kaynaklı bir can kaybı daha olurken, son 24 saatte yapılan 82 bin 410 test neticesinde 695 yeni vaka belirlendi.

Hayatını kaybeden kişinin 62 yaşında bir kadın hasta olduğu belirtildi. Toplam ölü sayısı 617’ye, vaka sayısı ise 144 bin 205’e yükseldi.

Öte yandan Coronavirüsün yeni varyantı Omicron virüsü taşıyan 28 kişi daha saptandığı açıklandı.

Rum Sağlık Bakanlığı yetkilileri, 28 vakadan 20’sinin, bu aybaşlarında okul gezisi için Glasgow’a giden öğrencilerin birincil ve ikincil temaslıları; geri kalanların ise yakın geçmişte yurt dışı seyahatte bulunanlar olduğunu belirtti.

Cyprus Mail'in haberine göre 20 vakadan 10’unun öğrenci, 9’unun bu öğrencilerin aile bireylerinden ve birinin de öğretmen olduğu kaydedildi. Bu kişilerin tümünün geçen cumadan beri olası Omicron virüsü taşıyıcıları olabilecekleri şüphesiyle karantinada bulundukları da ifade edildi.

Geri kalan 8 kişiyle ilgili detay verilmedi.