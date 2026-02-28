Gençlerle folklor oynadı

Türk Maarif Koleji (TMK) Çevre Kulübü tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen “Kıbrıs Günü – Gadefini Al da Gel” etkinliği, okul kampüsünde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın da katıldığı etkinlikte Kıbrıs kültürüne özgü değerlerin yaşatılması ve genç kuşaklara aktarılması amaçlandı.

Gün boyunca kurulan stantlarda Kıbrıs’a özgü yiyecek ve içecekler hazırlanarak katılımcılara ikram edildi. Öğrenciler ve öğretmenler geleneksel tarifleri birlikte uygulayarak hem üretim sürecini deneyimledi hem de kültürel miras hakkında bilgi paylaştı. Etkinlik alanında ayrıca hasır sandalye örme çalışması yapılarak geleneksel el sanatları tanıtıldı.

Program kapsamında temsili Kıbrıs düğünü canlandırıldı. Geleneksel kıyafetler giyen öğrenciler düğün adetlerini sahneye taşıdı. Müzik ve halk dansları eşliğinde gerçekleştirilen gösteri ilgiyle izlendi. Gün boyunca çeşitli yerel oyunlar oynandı; öğrenciler hem eğlendi hem de kültürel unsurları uygulamalı olarak öğrenme fırsatı buldu.

Etkinlikte konuşan Erhürmn, “Bizim gurur duyacağımız bir kültürümüz, çok güzel bir ülkemiz var; biz her şeyi yapabiliriz.” dedi. Erhürman, TMK mezunu olarak böyle bir etkinlikte öğrencilerle bir arada bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Konuşmasında, TMK’nın çok değerli bir okul olduğunu ve okulun çok değerli isimler yetiştirdiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erhürman, “Biz, her şeyi yapabiliriz. Bu konuda hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Çünkü bu halka ve en çok da size güveniyorum. Kültürümüzü yaşatmak konusunda kulübünüz ile birlikte ortaya koyduğunuz bu çaba çok değerlidir. Kıbrıs Türk halkı olarak gurur duyulacak bir kültürümüz var. Sizler de bununla her zaman gurur duyun. Kıbrıslı Türk olmaktan hep gurur duyacağız. Bu ülkeyi bizden çok daha iyiye taşıyacağınıza eminim. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum.” dedi.

Konuşmasının ardından öğrencilerle bir araya gelerek sohbet eden ve fotoğraf çektiren Cumhurbaşkanı Erhürman, etkinliğin sonunda öğrencilerle birlikte folklor oynadı.



Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2026, 09:50