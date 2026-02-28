İç borçlanma arttı

KKTC Merkez Bankası’nın 2025 mali yılına ilişkin verileri, kamu maliyesinde dikkat çekici bir tabloyu ortaya koydu. Bütçe açığındaki artış ve iç borç stokundaki hızlı yükseliş, yılın en öne çıkan ekonomik gelişmeleri arasında yer aldı. Gelir-gider dengesindeki bozulma nedeniyle borçlanma ihtiyacının arttığı görülürken, bir yıllık dönemde iç borç stokunda önemli seviyede artış kaydedildi.

Bültene göre; 2025 mali yılında bütçe gelirleri ve giderleri sırasıyla 114.805,5 milyon TL ve 129.839,1 milyon TL olarak gerçekleşti.

2024 yılında 9.598,6 milyon TL olarak gerçekleşen bütçe açığı, 2025 yılında 15.033,6 milyon TL’ye yükseldi.

Bütçe gelirlerinden TC yardım ve kredilerinin çıkarılması sonucu oluşan yerel gelirler toplamının bütçe giderlerini karşılama oranı 2025 yılında 2024 yılında olduğu gibi yüzde 74,1 seviyesinde gerçekleşti.

Bütçe açığının giderilmesi için en önemli finansman kaynağı olan TC yardım ve krediler kaleminin yerel gelirlere oranı 2024 yılında yüzde 19,7 iken 2025 yılında yüzde 19,3 seviyesinde gerçekleşti.

14.186,7 milyon TL borçlanıldı

2025 yılının dördüncü çeyreği içerisinde Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ihracı yoluyla toplam 14.186,7 milyon TL borçlanıldı, 11.890,8 milyon TL DİBS geri ödemesi yapılarak, böylece 2.295,9 milyon TL net borçlanma gerçekleştirildi.

2025 yılının dördüncü çeyreğinde Merkez Bankası tarafından Maliye Bakanlığı’na kısa vadeli avans kullandırılmadı.

2024 yılsonunda DİBS ve KVA yolu ile oluşan toplam iç borç stoku 6.079,6 milyon TL iken, 2025 yılı dördüncü çeyreği sonunda DİBS ve KVA yolu ile oluşan toplam iç borç stoku 16.281,2 milyon TL olarak gerçekleşti.

Buna göre bir yıllık dönemde net borç stoku 10.201,6 milyon TL tutarında arttı. 2025 yılı dördüncü çeyreği sonunda DİBS ve KVA yolu ile oluşan toplam iç borç stokunun 13.221,4 milyon TL’sini DİBS stoku, 3.059,8 milyon TL’sini ise KVA bakiyesi oluşturdu.

2025 yılı sonu itibarıyla DİBS stokunun 1.549,5 milyon TL’lik kısmı kamu kurum ve kuruluşları için ikrazen ihraç edilen DİBS’lerden oluştu.

