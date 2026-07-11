Genel durumu iyi

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, dün akşam Cumhurbaşkanlığı Eski Sarayı'nda düzenlenen "Resmin Kamusal Hafızası" sergisinin açılışı sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Erhürman ve eşi Nilden Bektaş Erhürman'ın ev sahipliğinde düzenlenen kokteyl sırasında fenalaşan Cumhurbaşkanı için olay yerine ambulans çağrıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erhürman, Kardiyoloji Servisi'nde tedavi altına alındı ve acil anjiyo yapıldı. Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, hastaneye giderek, Erhürman’ın sağlık durumuyla yakından ilgilendi.

Kritik tetkikler temiz çıktı

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, hastane önünde yaptığı açıklamada, Erhürmanın saat 21.00 sıralarında sırt ağrısı şikayetiyle hastaneye getirildiğini belirtti.

Dinçyürek, hızlı şekilde kan tahlilleri ve kapsamlı tetkikler yapıldığını, şikayetlerin kalp veya büyük damar kaynaklı olabileceği ihtimali üzerine acil anjiyo uygulandığını söyledi.

Anjiyo sonucunda kalpte, koroner damarlarda veya ana atardamarlarda herhangi bir tıkanıklık ya da patolojik bulguya rastlanmadığını açıklayan Dinçyürek, "Kritik tetkikler temiz çıktı. Cumhurbaşkanının genel sağlık durumu iyi. Diğer tetkikler gözlem amacıyla sürüyor." dedi.

Erhürmanın hastanede kalıp kalmayacağına ise devam eden tetkiklerin ardından karar verileceği bildirildi.

Yılmaz ve Üstelden Erhürmana geçmiş olsun mesajı

Öte yandan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da yayımladığı mesajda Cumhurbaşkanı Tufan Erhürmana geçmiş olsun dileklerini iletti.Yılmaz mesajında, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erhürmanın katıldığı program sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığını üzüntüyle öğrendim. Sayın Cumhurbaşkanına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı. Başbakan Ünal Üstel de yayımladığı mesajda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Tufan Erhürmanın geçirdiği rahatsızlığı üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Ülkemizin Cumhurbaşkanı olarak sağlığına bir an önce kavuşarak görevinin başına dönmesini temenni ediyorum. Sayın Erhürmanın sağlıkla çalışmalarına devam etmesi en büyük dileğimizdir. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum." ifadelerine yer verdi.