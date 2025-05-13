Geri çekilmeli

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, hükümet tarafından Meclis’e getirilen “yabancı işgücü” ile ilgili yasa tasarısının ekonomik akla aykırı ve kabul edilemez olduğunu savunarak derhal geri çekilmesini istedi.

Çeler yazılı açıklamasında “İşgücü ile iş arasındaki ilişkinin 45 gün süreyle kesilmesinin” kabul edilebilir ve anlaşılır bir durum olmadığını belirtti.

“Örneğin yapımı devam eden bir binanın ustabaşının veya çalışanlarının 45 gün süreyle işten uzaklaşmasının sonuçları ne olur? Üretim yapan bir fabrikanın en önemli makinesinin operatörünün 45 gün süreyle işe gelmemesi o işyeri açısından nasıl sonuçlar doğurur veya 85 yaşındaki bakıma muhtaç olan annenizin bakıcısının 45 gün süreyle annenizin yanına gitmemesi mümkün mü?” diye soran Çeler, bu örneklerin ekonomik ve sosyal yaşamla bağdaşmadığını kaydetti.

Çeler, “Sırf 3. ülke yurttaşlarına KKTC vatandaşlığı verilmesin diye işgücü piyasasını ve buna bağlı olarak ülkemizdeki ekonomik faaliyetleri darmadağın eden bu tür yaklaşımları anlayabilmek mümkün değildir. Yabancı işçiler arasında ayrımcılık da içeren bu tür yaklaşımlar hiçbir öngörüsü olmayan, ekonomik akıldan tamamen yoksun ve izahı mümkün olmayan yaklaşımlardır” dedi.

Çeler, “Bunun yerine, değişimine gerçekten ihtiyaç duyulan vatandaşlık mevzuatının masaya yatırılıp toplumsal mutabakat sağlanarak Kıbrıslı Türklerin kimliklerinin korunmasını sağlayacak şekilde değişikliklerin yapılmasının artık gündeme gelmesi gerektiği kanaatindeyiz” ifadelerini kullandı.

