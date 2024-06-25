GKRY'den havalanan askeri uçak Beyrut'a iniş yaptı

Kıbrıs’ın güneyinde yer alan Ağrotur’daki İngiliz Hava Üssü’nden havalanan bir KC2 Voyager nakliye uçağı, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a iniş yaptı. Milliyet’in haberine göre; Uçağın neden Beyrut'a gittiği henüz bilinmiyor.

Hizbullah lideri Nasrallah, geçen haftaki konuşmasında havaalanlarının İsrail savaş uçaklarına açması halinde Kıbrıs'ı vuracaklarını ilan etti. Bu çıkış, gücü Hizbullah'ın ilk kez bir Avrupa Birliği üyesini tehdit etmesi anlamına geliyor.

Güney Kıbrıs ise savaşa dahil olmadıklarını belirten açıklamalar yaptı.