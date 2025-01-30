Görüş alışverişi yapıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Başbakan Ünal Üstel’in katılımıyla Muhtarlar Toplantısı düzenlendi. Toplantıda, yerel yönetimlerin güçlendirilmesine ve kamu hizmetlerinin etkinleştirilmesine yönelik konular ele alındı.

Concorde Tower’da, KKTC genelinde görev yapan muhtarların katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Muhtarlar Birliği Başkanı Akay Darbaz ve diğer yetkililer de hazır bulundu.

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz muhtarların, milletin gündelik hayatına en doğrudan dokunan ve vatandaşın derdine ilk elden çare arayan gönül elçileri olduklarına vurgu yaptı.

Kıbrıs Türk halkının kahramanlıkla örülmüş tarihinde muhtarların üstlendiği vazifelerin son derece kıymetli olduğunu ifade eden Yılmaz, muhtarların hem yerelde hem de yüreklerde güçlü bir iz bıraktığını söyledi.

KKTC'deki hizmet alanı bulunmayan 110 köy muhtarı için prefabrik muhtarlık binalarının temin edilmesi ve altyapı ile mefruşat ihtiyaçlarının tamamlanması için çalışmaların sürdüğünü sözlerine ekleyen Yılmaz, bu projeyle, muhtarların hizmet sunum kalitesinin artırılmasının amaçlandığını vurguladı.

Yılmaz, gönderilecek prefabrik muhtarlık binalarının tamamen yeni ve donanımlı olduğunu da kaydederek, yeni prefabrik binaların muhtarların hizmetine sunulacağını belirtti.

Tatar: Muhtarların görevi çok önemli

Cumhurbaşkanı Ersin Tarar toplantıda yaptığı konuşmada, toplantının önemine değinerek, toplantının muhtarlara gösterilen değerin bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Muhtarların sorunlarını dinlemek ve yapılabilecekleri görüşmek üzere önemli toplantıya katıldıklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, görev yaptıkları süreç içerisinde muhtarların hep yanında olduklarının altını çizdi.

Muhtarlığın, demokrasinin ilk basamağı olduğuna işaret eden ve muhtarlığın seçimle kazanıldığını belirten Tatar, muhtarların KKTC’nin mücadelesinde çok önemli bir yeri olduğunu söyledi.

Üstel: Muhtarlar dijital sisteme dahil ediliyor

Başbakan Ünal Üstel ise toplantıda yaptığı konuşmada muhtarların toplum içindeki vazgeçilmez rolüne dikkat çekti, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesindeki tarihi önemine vurgu yaptı.

Muhtarların toplumsal yapının temel taşı olduğunu vurgulayan Üstel, onların geçmişten bugüne halkın moral kaynağı olduğunu belirterek, Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinde ve bugünlere gelmesinde önemli bir rol üstlendiklerini ifade etti.

Başbakan Üstel, ülkenin dijitalleşme sürecine de değinerek, e-devlet sisteminin hızla ilerlediğini ve muhtarların da bu sisteme entegre edileceğini söyledi.

Üstel, muhtarları dijital ortama hazırladıklarını ve çalışma ofislerine bilgisayar temin ederek vatandaşların işlemlerini daha hızlı yapmalarını sağlayacak bir ortam oluşturacaklarını da dile getirdi.

Başbakan Ünal Üstel, nüfus verilerinin güncellenmesi ve dijital sisteme entegrasyonu konusunda da açıklamalarda bulundu.

Darbaz teşekkür etti

Muhtarlar Birliği Başkanı Akay Darbaz da konuşmasında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a, Başbakan Ünal Üstel’e ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim’e böylesi bir toplantıya katılarak verdikleri desteklerden ötürü teşekkür etti.

Konuşmaların ardından, toplantı karşılıklı görüş alışverişi ve değerlendirmelerle sona erdi.

Yılmaz gençlerle bir araya geldi

Öte yandan Başbakanlık “Serdarlı Gençlik Buluşması” düzenledi. Serdarlı Belediye Gazinosunda yer alan etkinliğe, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, bazı bakanlar, milletvekilleri ile belediye başkanları da katıldı. Etkinlikte, selamlama konuşmasını Serdarlı Geçitkale Belediye Başkanı Halil Kasım yaptı. Türkiye’den gelen konukları Serdarlı’da ağırlamaktan onur duyduğunu söyleyen Kasım, halkın refahı için desteğini esirgemeyen Türkiye’ye teşekkür etti, ortak gelecek için bu desteğin önemli olduğunu söyledi. Yılmaz da, gençleri selamlayarak, Türkiye Cumhuriyetinden halkın ve Erdoğan’ın selamlarını iletti. Serdarlı’nın kahraman bir geçmişi olduğunu ifade eden Yılmaz, tüm şehitleri rahmet ve minnetle andı. Yılmaz, gençleri her alanda desteklemeye devam edeceklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, Yılmaz’a desteklerinden dolayı teşekkür ederek, “yol arkadaşı” gençlere, davaya destek veren tüm arkadaşlarına teşekkür etti. Başbakan Ünal Üstel de, yarının geleceği gençlere seslenerek, az konuşup çok iş yapan bir Başbakan ve hükümet olarak, gençlere her platformda öncelik verdiklerini, 2025 yılının gençlerin yılı olacağını belirtti.



Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2025, 09:58