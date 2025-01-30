Araç 21 yaşında

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa- Girne anayolunda seyreden Girne Amerikan Üniversitesi’ne ait okul otobüsü St. Hilarion kavşağı yakınlarında alev aldı. Aracın 21 yaşında olduğu öğrenildi.

İçerisinde 8 öğrencinin bulunduğu TMT 283 plakalı otobüste meydana gelen yangını ilk önce otobüs şoförü Reşat Kolbaşı fark etti. Şoför otobüsü hemen kenara çekip park ederek, öğrencilerin çıkmasını sağladı.

Öğrenciler hızlı bir şekilde otobüsten tahliye edilip başka bir otobüsle okula götürüldü.

Yanan otobüse itfaiye ekipleri müdahale ederken, Orman Dairesine ait yangın söndürme aracı da alevlerin ormanlık alana sıçramaması için bölgede hazır bulundu.

Yangının muhtemelen motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu çıktığı belirtilirken, aracın motor bölümü, hava kompresörü, motor koruyucu zemini ve üç adet koltuk zarar gördü.

Seyir halindeki araçta yangın çıktı

Öte yandan Girne-Lefkoşa anayolunda, önceki gün seyir halinde olan Murat Hazırlar’ın kullanımındaki ST 543 plakalı araçta yangın çıktı.

Polis basın bültenine göre; muhtemelen aracın makine bölümünden sızan yağın sıcak aksamlara temas edip alevlenmesi sonucu çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangında, aracın motor bölümünde bulunan elyaf malzeme, plastik aksamlar ve aracın iç kısmındaki yer döşemesi yanarak zarar gördü.



