İkisi Afrikalı üçü Pakistanlı

Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimlerde ülkede kaçak yaşam sürdükleri tespit edilen Gana uyruklu Patrick Acheampong, Nijeryalı Jindu John Okonji, Pakistanlı Hamad Sabır, Ali Raza ve Muhammad Saleem Baig tutuklanarak, dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Zanlılar hakkında soruşturma amaçlı 2 gün ek tutukluluk kararı verilirken, duruşmada detaylar aktarıldı.

Polis memuru, Patrick Acheampong’un 28 Ocak 2025 tarihinde saat 17.30'da Lefkoşa'da, Girne Caddesi üzerinde devriye gezen ekipler tarafından tespit edildiğini söyledi.

Polis memuru, yapılan muhaceret kontrolünde Gana uyruklu zanlının 30 Eylül 2023 tarihinden itibaren toplamda 486 gün KKTC'de izinsiz olarak ikamet ettiğini belirlediklerini açıkladı.

Polis memuru, Nijerya uyruklu Jindu John Okonji’nin ise yine aynı tarihte saat 10.55’de Lefkoşa Polis Müdürlüğünün batısında bulunan İhsan Güven Sokak üzerinde, şüpheli şekilde yürümekte olduğu esnada tespit edildiğini kaydetti.

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde Jindu John Okonji’nin 12 Ocak 2022 tarihinden itibaren toplam bin 112 gündür KKTC'de izinsiz olarak ikamet ettiğinin tespit edildiğini açıkladı.

Polis memuru, Pakistan uyruklu Hamad Sabır, Ali Raza ve Muhammad Saleem Baig’inin de yine

28 Ocak saat 18.00'de Girne Caddesi üzerinde tespit edildiklerini açıkladı. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde Sabır’ın 31 Ocak 2024 tarihinden itibaren toplam 362 gün, Ali Raza ve Muhammad Saleem Baig’inin ise 9 Kasım 2024 tarihinden itibaren toplam 80’er gün KKTC'de izinsiz olarak ikamet ettiklerini belirlediklerini açıkladı.

Polis, suçüstü tutuklanan 5 zanlıyla ilgili soruşturma başlatıldığını, sivil muhaceretten araştırma yapacaklarını, alınacak ifadeler ve yapılması gereken yazışmalar olduğunu belirterek, 2 gün süre talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

