İki ayda yargı

Alayköy Sanayi bölgesinde çalıştığı iş yerinden 86 bin TL çaldığı gerekçesiyle tutuklanan 39 yaşındaki Ömer Deveci dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının, 2023 yılında Lefkoşa’da çalıştığı şirketten de 60 bin TL çaldığı ve bu suçtan teminatla serbest bırakıldığı belirtildi.

Bu kez tutuklu yargılanmasına karar verilen zanlı, duruşmada pişman olduğunu ifade edip, “Islah olmak istiyorum” dedi.

Polis, Alayköy Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Mandella isimli iş yerinde çalışan zanlının, 26 Kasım 2024 ve 4 Ocak 2025 tarihleri arasında iş yerine ait muhtelif modellerde bahçe ve ev ürünlerinin satışından elde edilen paraları çaldığı gerekçesiyle tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının soruşturma amaçlı 2 kez mahkemeye çıkarılarak, toplam 9 gün ek süre alındığını söyledi. Polis, bu süre içerisinde 13 makbuzun incelendiğini, son 6 ayda zanlının yaptığı işlemlerle ilgili araştırma yapılıp, ifade alındığını açıkladı.

Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlının çaldığı toplam para miktarının 86 bin 706 TL olduğunun tespit edildiğini ifade etti.

Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının 2023 yılı Temmuz ayında da Lefkoşa’da çalıştığı bir iş yerinden 60 bin TL çaldığı için tutuklanarak, “müstahdem tarafından sirkat” suçundan tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığını söyledi.

Polis, zanlının serbest kalması halinde aynı suçları işleyebileceğini, ifadesinde suçunu kabul ettiğini belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise “Suçumu kabul ediyorum, ıslah olmak istiyorum” dedi.

Mahkeme, zanlının 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

