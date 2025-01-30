Çok üzüldü

Ömer KADİROĞLU

Girne-Alsancak çevre yolunda 63 yaşındaki Sevgül Şinasi’nin ölümüyle sonuçlanan kazaya neden olan sürücü Zeka Saldam hakkındaki dava dün karara bağlandı. Girne Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık, 5 yıl hapse mahkum edildi. Kararda sanığın kaza anında süratli olduğu belirtilirken, 75 kilometre hızla gitmesi gereken yolda 170 kilometre hız yaptığı açıklandı.

Kararı okuyan mahkeme başkanı, kazanın 3 Aralık 2023 tarihinde saat 17.30 sıralarında Girne- Alsancak çevre yolunun 2-3 kilometreleri arasında meydana geldiğini anımsattı. Başkan, yönetimindeki UZ 008 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyreden sanığın, aşırı sürat ve dikkatsizliği sonucu şerit değiştirmeye çalıştığı esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden Seval Özharun yönetimindeki RC 268 plakalı salon aracın sol arka kısmına çarptığını belirtti. Mahkeme Başkanı, sürücünün akabinde sol şerit içerinde aynı istikamete doğru seyreden Olgun Karlankuş yönetimindeki TMJ 039 plakalı aracın sağ arka kısmına çarptığını anlattı. Başkan, kazanın etkisiyle sağa savrulan ve yolu ikiye ayıran orta şerit içerisine giren RC 268 plakalı aracın aydınlatma direğine çarpıp karşı şeride geçerek, sol yan kısmı üzerine devrildiğini söyledi.

Ağır Ceza Mahkemesi başkanı, kaza sonucu RC 268 plakalı araç sürücüsü Seval Özharun ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Dilek Gökyay (K-55 ) ve Sevgül Şinasi’nin yaralandığını aktardı.

Sevgül Şinasi’nin kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiğini kaydeden Başkan, Dilek Gökyay ve Seval Özharun’ın ise kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığını belirti.

Caydırıcı cezalar şart oldu

Ülkede ölümlü kazaların her geçen gün artmakta olduğuna vurgu yapan başkan, Saldam’ın söz konusu kazanın yaşandığı yolda, 75 kilometre gitmesi gerekirken 170 kilometre hızla gittiğine değindi.

Başkan, işlenen bu tür suçlarda caydırıcı ve ibret verici cezaların şart olduğuna işaret etti.

Mahkeme başkanı, kazayla ilgili tüm olguları değerlendirdikten sonra sanığı oy birliğiyle 5 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.



