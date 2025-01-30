‘Ekonomi büyüyecek’

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, günübirlik ziyareti sırasında Başbakan Ünal Üstel ve diğer yetkililerle birlikte KKTC’nin 4’üncü beş yıllık kalkınma planını değerlendirdi. Yılmaz, KKTC ekonomisi için yıllık yüzde 5 büyüme ve 2029 yılında 19 bin 115 dolarlık milli gelir hedeflediklerini söyledi.

Adadan ayrılmadan önce Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la birlikte ortak basın toplantısı düzenleyen Yılmaz önemli mesajlar verdi.

Yılmaz “Kıbrıs Türk halkının özden gelen haklarını ve güvenliğini teminat altına alacak şekilde, adil ve kalıcı bir çözümü destekliyoruz. Bu da ancak Ada’daki gerçekleri temel alarak mümkün olabilir” dedi.

KKTC 4. Beş Yıllık Kalkınma Planı Toplantısı düzenlendi

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, günübirlik çalışma ziyareti için dün KKTC’ye geldi.

Yılmaz’ın katılımıyla “KKTC 4. Beş Yıllık Kalkınma Planı Toplantısı" düzenlendi.

Lefkoşa Concorde Tower’da gerçekleştirilen toplantıya Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, TC Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bazı bakanlar, milletvekilleri ve bürokratların katıldı.

Toplantının ardından 4. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın hedefleri ve politikaları açıklandı.

Yılmaz: Kalkınma Planı tarihi bir adım

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “KKTC 4. Beş Yıllık Kalkınma Planının” Kıbrıs Türk halkının geleceği adına önemli bir dönüm noktası ve güçlü bir kalkınma hamlesinin başlangıcı olduğunu belirtti

Yılmaz,"4. Beş Yıllık Kalkınma Planın", planlı kalkınma anlayışının Kuzey Kıbrıs’ta yeniden öne çıkarılması yönünde tarihi bir adım olarak değerlendirildiğini söyledi.

Yılmaz, Dördüncü Kalkınma Planının, planlı kalkınma anlayışının Kuzey Kıbrıs’ta yeniden öne çıkarılması yönünde tarihi bir adım olarak değerlendirildiğini dile getirdi.

Kalkınmanın üzerinde durduğu kavramları irdeleyen Yılmaz, bu noktada yönetişimin kalkınmanın bir unsuru olarak yerleşmesi gerektiğini kaydetti.

14 Özel İhtisas Komisyonu kuruldu

Cevdet Yılmaz, Dördüncü Kalkınma Planı’nın hazırlık sürecinde, 14 Özel İhtisas Komisyonu kurulduğunu, toplantılar yapıldığını, Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne teknik düzeyde destek sağladığını belirtti.

Katılımcılığın artırıldığını dile getiren Yılmaz, planında, katılımın artırılmasının daha fazla bilgi ve fikirle hazırlanmasını sağladığını aktardı.

Yılmaz, bu işbirliğinin, iki ülke arasındaki tarihi ve güçlü ilişkileri bir kez daha pekiştirirken, Kuzey Kıbrıs’ın Dördüncü Kalkınma Planının daha bütüncül ve kapsayıcı bir biçimde şekillendirilmesinde önemli rol oynadığını ifade etti.

Yılmaz, planı kalkınmanın temeli olarak gördüklerini belirtti.

KKTC ekonomisinin yıllık ortalama yüzde 5 oranında büyümesi hedefleniyor

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın KKTC’nin ekonomik büyüme sürecini derinlemesine şekillendirirken toplumun her kesimine hizmet etmeyi ve sosyal refahı artırmayı hedefleyen kapsamlı bir politika seti sunduğunu ifade eden Yılmaz, 2025-2029 döneminde KKTC ekonomisinin yıllık ortalama yüzde 5 oranında büyümesini hedeflediğini kaydetti.

Kişi başına düşen gelir 19 bin 115 dolara ulaşacak

Plan dönemi sonunda, yani 2029 yılında ise kişi başına düşen gelirin 19 bin 115 dolara ulaşacağının öngörüldüğünü dile getiren Yılmaz, kalkınmanın sağlanması için yalnızca ekonomik göstergelerin artmasının yeterli olmadığını, toplumun tüm katmanlarına dokunan sosyal politikaların, çevresel sürdürülebilirliğin ve vatandaşların refah seviyesinin de yükseltilmesi gerektiğini söyledi.

Beş ana eksen üzerine inşa edildi

4. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın, KKTC'nin kalkınma hedeflerini gerçekleştirme doğrultusunda beş ana eksen üzerine inşa edildiğini söyleyen Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

“Bu eksenler: İstikrarlı ve Güçlü Büyüme, Rekabetçi ve Yüksek Katma Değerli Üretim Kapasitesinin Artırılması, Yaşanabilir Mekanlar ve Sürdürülebilir Çevre, Güçlü Toplum İçin Nitelikli ve Sağlıklı İnsan, Kalkınma İçin Uluslararası İş Birliği, şeklinde sıralanmıştır. Her bir eksen, sürdürülebilir kalkınma anlayışı çerçevesinde, ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlarıyla bir bütünlük arz etmekte ve KKTC'nin uzun vadeli refah seviyesini artırmayı hedeflemektedir.”

Eğitim ve sağlık gibi temel alanlarda da kapsamlı politikalar geliştirildi

KKTC'nin4. Beş Yıllık Kalkınma Planı kapsamında, eğitim ve sağlık gibi temel alanlarda da kapsamlı politikalar geliştirildiğini söyleyen Yılmaz, eğitimde daha nitelikli bir sistemin gençlerin iş gücü piyasasına uyum sağlamalarını kolaylaştıracağını, aynı zamanda yeni iş kollarının oluşmasına da katkı sağlayacağını belirtti.

Sağlık sektöründe ise, hem altyapının güçlendirilmesi, hem de sağlık hizmetlerine erişilebilirliğin artırılmasının hedeflendiğini söyleyen Yılmaz, “4. Beş Yıllık Kalkınma Planı, toplumun her kesimine eşit fırsatlar sunmayı amaçlamaktadır.” diye konuştu.

Tatar: Planın gerçekçi olması önemli

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “4'üncü Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın” KKTC’nin ayrı bir devlet olarak güçlenmesine ve Kıbrıslı Türklerin bağımsızlık mücadelesine büyük katkı sağlayacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC 4'üncü Beş Yıllık Kalkınma Planı Toplantısı'nın açılışında konuşma yaptı.

Bir iktisatçı olarak plandaki rakamları gerçekçi bulduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, planın gerçekçi olmasının önemine vurgu yaptı. Tatar, bugün 15 bin dolar altında olan milli gelirin beş yıl sonra 19 bin dolara yükselmesinin gerçekçi bir öngörü olduğunu söyledi.

Üstel: Bu bir siyasi irade beyanı, ortak bir gelecek vizyondur

Başbakan Ünal Üstel, konuşmasına, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin geleceğini şekillendirecek, toplumsal kalkınmanın temel taşlarını yeniden inşa edecek 2025-2029 Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın paylaşılacağı toplantıda bulunmaktan onur duyduğunu belirterek başladı.

Üstel, “İstikrarlı ve güçlü büyüme için, ekonomimizi dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde büyütmeyi hedefliyoruz. 2029 yılında kişi başına düşen milli geliri 19,115 ABD dolarına çıkarmayı ve kayıt dışı ekonomiyi etkin bir şekilde kontrol altına almayı hedefliyoruz” dedi.

Yılmaz Kıbrıs konusunda önemli mesajlar verdi

Bu arada Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı’nda ortak basın açıklaması yaptı.

1974 Barış Harekatı’nın sadece Türkler için değil adanın tamamı için istikrar ve barış getirdiğinin altını çizen TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şöyle konuştu:

“O tarihten bu yana hem Rum kesimi hem de KKTC oldukça önemli ilerlemeler kaydetmişlerdir, refahları artmıştır, huzur içinde gelişmişlerdir. Ve bu realiteyi herkesin görmesi gerekir. Bu realiteler temelinde bir çözüm oluşması hem Kıbrıs için hem Doğu Akdeniz için hem de daha geniş bölgemiz için elbette ki istikrara, refaha katkıda bulunacaktır. Ve adada yaşayan herkesin geleceği açısından çok daha olumlu olacaktır.” Yılmaz “Kıbrıs Türk halkının özden gelen haklarını ve güvenliğini teminat altına alacak şekilde, adil ve kalıcı bir çözümü destekliyoruz. Bu da ancak Ada’daki gerçekleri temel alarak mümkün olabilir” dedi.