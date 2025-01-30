100 bin lira ödedi

Ömer KADİROĞLU

Girne’de 84 yaşındaki Ahmet Akı’nın ölümüyle sonuçlanan trafik kazasının ardından tutuklanan sürücü Nazif Bahadır Altuğ dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı tutuksuz yargılanmak üzere teminatla serbest bırakılırken, duruşmada olgular aktarıldı.

Polis, kazanın 28 Ocak 2025 tarihinde, saat 09.50 sıralarında, Girne’de Ecevit Caddesi üzerinde meydana geldiğini anımsattı. Polis, Akı'nın yönetimindeki MM 093 plakalı motosiklet, güney istikametine doğru seyir halindeyken dikkatsizlik sonucu yolun sağında seyreden Nazif Bahadır Altuğ (42) yönetimindeki PN 555 plakalı salon araç ile çarpıştığını söyledi. Polis, çarpmanın etkisiyle motosikletin devrildiğini, ağır şekilde yaralanan Akı’ya ilk müdahale Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'nde yapıldıktan sonra Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildiğini kaydetti. Polis, yoğun bakım servisine kaldırılan Akı’nın aynı gün saat 15.00 sıralarında hayatını kaybettiğini söyledi.

Polis, otopsi sonucu Ahmet Akı’nın ölüm nedeninin kazaya bağlı olarak çoklu kaburga kırıkları ve iç organ kanaması olduğunun belirlendiğini mahkemeye aktardı.

Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis; zanlının 2011 yılından beri ülkede çalışma izinli olduğunu, basit bir trafik kazası dışında benzer bir meselesinin bulunmadığını söyledi ve teminat talep etti.

Girne Kaza Mahkemesi Yargıcı zanlının tüm seyahat belgelerine el konulması, haftada bir en yakın polis karakoluna ispat-ı vücut yapması, 100 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı bir kişinin 400 bin TL kefalet senedi imzalaması şartıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.