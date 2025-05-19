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Güller arasında  güzel bir gün

Limasol’a bağlı Agros köyünde düzenlenen festivale Kıbrıslı Türkler de katıldı

Güller arasında  güzel bir gün

Ergün YAHAT 

Trodos’un eteklerinde bulunan Limasol’a bağlı Agros köyünde düzenlenen ‘Gül Festivali’ne Kıbrıslı Türkler yoğun ilgi gösterdi.
Her yıl Mayıs ayının 14’ünde düzenlenen festivale katılan Kıbrıslı Türkler, Agros’un muhteşem doğasıyla birlikte gülden üretilmiş birçok ürünü yerinde görme şansı yakaladı.
Festivalde gülden üretilmiş lokum, gül suyu, gül şurubu ve likörün yanı sıra mum, vücut losyonu, el ve yüz kremleri gibi kozmetik ürünler de satışa sunuldu.
Festivale katılanlar köyde bulunan gül fabrikalarını ve gül bahçelerini gezerek gül suyunun nasıl üretildiğini yerinde gördü.
Festivale katılanlara gülden yapılmış lokum ve içecekler de ikram edildi.

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