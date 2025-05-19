Avrupa'nın en büyük müzik yarışmalarından biri olan Eurovision 2025 tamamlandı. İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenen 2025 Eurovision Şarkı Yarışması'nı Avusturyalı şarkıcı JJ, "Wasted Love" adlı şarkısıyla kazandı.

Eurovision Şarkı Yarışması'nın final gecesinde Norveç, Lüksemburg, Estonya, İsrail, Litvanya, İspanya, Ukrayna, Birleşik Krallık, Avusturya, İzlanda, Letonya, Hollanda, Finlandiya, İtalya, Polonya, Almanya, Yunanistan, Ermenistan, İsviçre, Malta, Portekiz, Danimarka, İsveç, Fransa, San Marino ve Arnavutluk sahne aldı.