Değişim isteniyor

Avrupa Parlamentosu’ndaki Rum milletvekillerinin, Türkiye’yi stratejik ortak olarak gören AB kurumlarının tutumunun değişmesi gerektiğini vurguladıkları belirtildi.

Fileleftheros gazetesi konuyla ilgili haberinde, Rum AP milletvekillerinin Güney Kıbrıs’ın, Avrupa savunma ve güvenliğinin güçlendirilmesinin meydana getirdiği konjonktürü değerlendirmesi gerektiğine odaklandıklarını da yazarken, Türkiye’nin de bundan faydalanmak istediğini savundu.

Bu tezlerin Kıbrıs (Rum) Haber Ajansı KİPE’nin konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Rum AP milletvekilleri tarafından ortaya konduğunu yazan gazete, Avrupa Halk Partisi’nin AP’deki Milletvekillerinden Lukas Furlas’ın Avrupa Parlamentosu’nun Ankara’ya yönelik baskıyı artırmak için her türlü kurumsal aracı kullanması gerektiğini ileri sürdüğünü iletti.

Avrupa Halk Partisi’nin AP’deki Milletvekillerinden Mihalis Hacıpandelas ise açıklamasında uluslararası yükümlülüklerine ve Kıbrıs’la ilgili yükümlülüklerine saygı göstermesi için Türkiye’ye Avrupalı ortakların da desteğiyle baskı yapılması gerektiğini öne sürdü.

Avrupa Parlamentosu’ndaki sol gruba mensup (GUE/NGL) AP Milletvekili Yorgos Yeorgiyu ise açıklamasında geçen hafta gerçekleştirilen Türkiye’nin AB’ye katılım süreciyle ilgili raporun tartışılmasının son aylarda gerçekleşen zahmetli bir çabanın doruk noktası olduğunu savundu.

Açıklamasında şu an Avrupa kurumlarının Türkiye’yi stratejik ortak olarak addettiklerini ve Avrupa kurumlarının katılım yerine Türkiye’ye stratejik bir ortaklık ilişkisi sunduklarını öne süren Yeorgiyu, bu çerçevede AKEL ve Sol Grup olarak AB kurumlarının seçtiği görülen bu gidişatı etkilemek için inisiyatifler ve faaliyetler üstlendiklerini sözlerine ekledi.

