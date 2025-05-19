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Yoğun ilgi gördü

Açık pazarda salatalığın fiyatı 15 liraya düştü

Yoğun ilgi gördü

Abdullah SUİÇMEZ
Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda salatalığın kilosu 15 liraya kadar düştü.  Salatalık kapış kapış satılırken, domates 85 liradan alıcı bekledi. Börülce kilosu 300 liradan satışa sunulurken, taze fasulye 180 liradan tezgaha konuldu. Kabak 40, soğan 40, semiz otu 30 lirada alıcı beklerken, yeşil erik 200, çilek 180, muz 75 liradan satıldı. 
Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi: 
Asma yaprağı: 700 TL
Börülce: 300 TL 
Şeftali: 200 TL
Yeşil erik: 200 TL
Taze fasulye: 180 TL
Kapya biber: 150 TL
Domates: 85 TL
Muz: 75 TL
Limon: 70 TL
Kabak: 40 TL
Semiz otu: 30 TL
Salatalık: 15 TL

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