Türkiye’den Sonra Kuzey Kıbrıs’a da Ulaştı

Çölyak hastalığına farkındalık çalışmalarına destek vermek amacıyla Kıbrıs’a gelen Dr. Schar Türkiye Genel Müdürü Özgür Erdoğan’la glutensiz ürünler ve beslenme süreçlerini konuştuk

Genetik olarak duyarlı bireylerin glutene maruz kalması ile ince bağırsakta hasara yol açan ve ömür boyu süren bir sindirim sistemi rahatsızlığı olarak bilinen Çölyak için, Mayıs ayı boyunca dünya genelinde ve ülkemizde organize edilen farkındalık etkinliklerine destek vermek amacıyla aramızda olan Dr. Schär Türkiye Genel Müdürü Özgür Erdoğan ve ekibi ile glutensiz beslenmesi gereken bireylerin Kıbrıs’ta bu beslenme alışkanlığının sürdürülebilir olabilmesi için neler yapıldığı, ürün üretimi ve beslenme süreçlerini masaya yatırdık.

Dünya genelinde glutensiz beslenme ile ilgili üretimini 18 ülkede sürdüren, 103 yıllık geçmişi ve 1800 çalışanı ile İtalyan kökenli küresel kuruluş Dr. Schär'ın Türkiye Genel Müdürü Özgür Erdoğan, glutensiz ürüne ömür boyu gereksinim duyan Çölyak ve diğer rahatsızlıklar sebebiyle glutensiz beslenmek durumunda olan bireylerin hayatlarını iyileştirmek için ürün çeşitliliği ve kaliteye ciddi yatırımlar yaparak glutensiz ürünlerin de lezzetli olabileceği algısını pekiştirdiklerini söyledi. “Dr. Schär olarak glutensiz ürünlerimizin glutenli ürünleri aratmayacak lezzette olduğunu kanıtlayarak glutensiz diyeti sürdürülebilir kıldık” diyen Erdoğan, sadece ve sadece glutensiz ürünler ürettikleri için ürünlerinde çapraz bulaş riskini olmadığını vurguladı.

Satış ve Pazarlama ağını Kıbrıs’ın kuzeyine ulaşmaları konusunda dikkat çekici bilgiler aktaran Dr. Schar Türkiye Genel Müdürü Özgür Erdoğan’ın sorularımıza yanıtları şöyle;

“ Gluten Nedir?

Gluten, arpa, buğday ve çavdarda bulunan bir protein türü. Son yıllarda yulaf da özellikle çapraz bulaş riskinden dolayı bu tahıl kategorisine eklenmiştir.

Kimler Glutensiz Beslenmeli?

Çölyak Hastalığı, Çölyak Olmayan Gluten Hassasiyeti, Buğday Alerjisi ve Dermatitis Herpetiformis başta olmak üzere, bazı nörolojik (Down Sendromu, vb.), otoimmün (Hashimoto Tiroidi, vb.) ve deri hastalıklarında (sedef, egzama, vb.) da glutensiz diyetin olumlu etkilerini görebiliyoruz.

Çölyak Hastalığı Nedir?

Çölyak, genetik olarak duyarlı bireylerin glutene maruz kalması ile ince bağırsakta hasara yol açan ve ömür boyu süren bir sindirim sistemi rahatsızlığıdır. Hayatın her döneminde çölyak hastalığı ortaya çıkabilmektedir. Tek tedavisi ise ömür boyu sıkı bir glutensiz diyettir.

Çölyak Hastalığı Bulguları

Klasik Çölyak hastalığı bulguları, gastrointestinal semptomlar olarak bilinen karın ağrısı, ishal, kabızlık ve şişkinliktir. Ancak günümüzde bu semptomlar dışında açıklanamayan infertilite, anemi, baş ağrısı, saç dökülmesi ve kronik yorgunluk gibi bulgularla da çölyak teşhisi koyulabilmektedir.

Glutensiz Diyeti Sürdürebilir Kılmak için Neler Yapıyorsunuz?



Schär markası olarak, yüksek kalitede ve lezzetli ürünler sunarak glutensiz beslenmek durumunda olan kişilerin hayatını iyileştirmeyi ve bu kişilerin kalite ve lezzetten ödün vermeden sağlıklı ve mutlu yaşamalarını sağlamayı hedefliyoruz. Tüm ürünlerimiz yüksek kaliteli hammaddelerden üretiliyor ve hiçbir koruyucu içermiyor. Ürünlerimizin glutenli ürünleri aratmayacak lezzette olması, Schär’ı diğerlerinden ayıran en büyük özelliklerden biridir. Bu sayede “glutensiz ürün lezzetli değildir” algısını kırıyoruz.



Unlarımız, tüketicilerimizin glutensiz yemekleri kolaylıkla pişirmelerine yardımcı olarak mutfakta hayatlarını kolaylaştırıyor. Yine lezzetli ve yüksek lifli ekmeklerimiz, piyasada bulunan diğer ürünlerin aksine ısıtılmadan tüketilebiliyor ve her an tüketime hazır pratik kullanımıyla glutensiz beslenmek durumunda olan kişilerin hayatını kolaylaştırıyor.

Türkiye’de fabrika açmaktaki gayemiz, lezzetli ve kaliteli ürünlerimizi Türkiye’de çok daha fazla kişiye uygun fiyatlı bir şekilde ulaştırmaktır. Yeni açılan fabrikamızda, ilk adım olarak un ve ekmek kategorilerinde tüketicilerimizin en çok sevdiği ürünlerle yerli üretime başladık. Bu ürünlerimizde yerli üretime geçmemizle birlikte, aynı yüksek kalite standartlarımızı korurken ithalat dönemine göre fiyatlarımızı ciddi oranda düşürdük. Diğer kategorilerimiz için de çalışmalarımız devam ediyor.

Geçtiğimiz dönemde atıştırmalık kategorisinde Quinotti, Nigotti ve Chocotti; un kategorisinde Mix Bread unumuzun 500g seçeneğini; unlu mamuller kategorisinde ise Lavash ürünümüzün lansmanlarını gerçekleştirdik. Yeni ürün çalışmalarımız devam ediyor ve bu konuda öne çıkacak çalışmalar yapmaya devam edeceğiz.

Glutensiz ürünlerde çapraz bulaş riski büyük önem taşıyor. Eser miktarda dahi bulunsa kimi ürünler özellikle Çölyak hastaları için riskli. Siz bu konuda ne gibi önlemler alıyorsunuz?

Üretim tesisimizde sadece ve sadece glutensiz ürünler üretiyoruz. Hammadde girdiden son ürün çıkana kadar tüm süreçlerde kalite standartlarımızın gerekliliği olarak analizler yapıyoruz. Eğitimlerin periyodik olarak tekrarlanması ile de dikkat edilmesi gereken hususların her zaman akılda kalmasını sağlıyoruz.

Ürünlerinizde çapraz bulaş riski olmadığını nasıl garanti ediyorsunuz?

Ürünlerimizin hammadde aşamasından ambalajlı son ürün haline gelene kadar tüm süreçte sayısız gluten analizi yapıyoruz. Üretim tesisimizde de sadece ve sadece glutensiz ürünler ürettiğimiz için çapraz bulaş riskinin olmadığını garanti ediyoruz.



Kıbrıs özelinde glutensiz beslenme ile ilgili yürütülen çalışmalardan bahsedebilir misiniz?

Glutensiz beslenme alanında Türkiye’de yürüttüğümüz çalışmalar bizim için ne kadar önemliyse, Kıbrıs’ta gerçekleştirdiğimiz faaliyetler de aynı ölçüde önem taşıyor. Her ne kadar Kıbrıs özelinde çölyak hastalığına dair net bir istatistik bulunmasa da, her 100 kişiden 1’inin çölyak olduğu gerçeğinden yola çıkarak farkındalık yaratmak ve erken teşhisi desteklemek temel önceliklerimiz arasında yer alıyor.

Teşhisin ardından bireylerin glutensiz diyet süreçlerini güvenilir, lezzetli ve kaliteli ürünlerle sürdürebilmeleri, yaşam kaliteleri açısından kritik bir öneme sahiptir. Bu doğrultuda, ürün portföyümüzü Kıbrıs’taki ulusal zincir marketlerde ve orta-büyük ölçekli perakende noktalarında konumlandırarak, glutensiz beslenmesi gereken bireylerin günlük yaşamlarını kolaylaştırmayı hedefliyoruz.

Mayıs ayı Çölyak Farkındalık Ayı kapsamında çok yönlü bir bilinçlendirme yaklaşımı benimsiyoruz. Diyetisyenler Birliği’nin düzenlediği konferansta sağlık profesyonelleriyle bir araya gelerek güncel bilgi paylaşımlarında bulunduk. Aynı zamanda, Girne Meydanı’nda gerçekleştirdiğimiz halk bilgilendirme çalışmaları ve 11 Mayıs’ta Bellapais (Beylerbeyi) Meydanı’nda düzenlediğimiz farkındalık yürüyüşü ile toplumun geniş kesimlerine ulaşmayı amaçladık.

Toplumsal bilinci artırmak amacıyla, bu yıl Kıbrıs genelinde çeşitli noktalarda yer alan billboard çalışmalarımızla farkındalık mesajlarımızı geniş kitlelere taşıyoruz. Glutensiz yaşamın önemini vurgulayan görsel kampanyalarımız sayesinde, çölyakla ilgili toplumsal duyarlılığı görünür kılıyor ve hastalığın bilinirliğini artırıyoruz.

Bunlara ek olarak, glutensiz beslenen bireylerin sosyal hayatta da kendilerini güvende hissetmeleri adına, restoran ve otel gibi yeme-içme alanlarında personellere yönelik özel eğitim programları geliştiriyoruz. Bu eğitimlerle hem güvenli menü seçeneklerinin sunulmasını hem de hizmet kalitesinin artırılmasını sağlıyoruz.

Kısacası, glutensiz yaşamı sadece ürün teminiyle değil; eğitim, farkındalık, sosyalleşme ve profesyonel iş birlikleriyle 360 derece destekliyoruz. Glutensiz yaşamak zorunda olan bireylerin yalnız olmadıklarını hissettirmek ve bu süreci daha erişilebilir ve sürdürülebilir hale getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz.”

Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2025, 10:05