Gün boyu sürdü

Geçitkale-Serdarlı Belediyesi ile Görneç Muhtarlığı iş birliğinde düzenlenen 9. Görneç El Makarnası Festivali, önceki gün yoğun katılım ve coşkuyla gerçekleştirildi.

Festival boyunca halk dansları gösterileri, çocuk etkinlikleri, konserler ve çeşitli kültürel aktiviteler düzenlenirken, vatandaşlar geleneksel el makarnasının tadına bakma fırsatı buldu. Kurulan stantlarda bölgeye özgü ürünler de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Festivale Başbakan Ünal Üstel, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Ulusal Birlik Partili bazı milletvekilleri, TDP Genel Başkanı Zeki Çeler ve TAM Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş da katıldı.

Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım, Görneç El Makarnası Festivali’nin geçmişten gelen geleneklerin geleceğe taşınmasında önemli bir görev üstlendiğini ifade etti.

Gün boyu süren festival, akşam saatlerinde gerçekleştirilen konserlerle sona erdi.



Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2026, 10:25