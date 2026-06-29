Gündemde yok

Başbakan Ünal Üstel, Ercan Havalimanı'nın KKTC'nin uluslararası havalimanı olduğunu ve öyle kalacağını vurguladı.

Başbakan Ünal Üstel son günlerde basında yer alan Ercan Havalimanı'yla ilgili bazı iddialara dair açıklama yaptı.

Başbakan Üstel, "Ercan Havalimanı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin uluslararası havalimanıdır ve öyle de kalacaktır. Bunun aksini ima eden, düşündüren ya da Türkiye Cumhuriyeti’nin bir iç hat havalimanına dönüşeceği yönündeki değerlendirmeler yanlıştır ve gerçeği yansıtmamaktadır." dedi.

Üstel, hükümet ortaklarıyla hedeflerinin; bilet fiyatlarını düşürmek, vatandaşların daha uygun maliyetlerle seyahat etmesini sağlamak ve yeni uluslararası uçuş imkanlarını artırmak olduğuna işaret ettiği açıklamasında, Ercan'ın önemine vurgu yaptı. Üstel şunları kaydetti:

"Ercan, bizim için sıradan bir havalimanı değil, devletimizin dünyaya açılan en önemli egemenlik kapılarından biridir.

Türkiye Cumhuriyeti ile yürüttüğümüz teknik çalışmaların amacı, uçuş maliyetlerini iç hat seviyelerine yaklaştırarak vatandaşlarımız lehine ekonomik avantaj sağlamaktır.

Henüz hükümetimizin önüne bu konuda gelmiş herhangi bir rapor da bulunmamaktadır.

Çalışmalar tamamlandığında gerekli değerlendirmeleri hem hükümet ortaklarımızla yapacak hem de kamuoyunu şeffaf şekilde bilgilendireceğiz.”

Artık çok daha güçlü belediyelerimiz var

Başbakan Ünal Üstel, yerel seçimlerle ilgili de açıklama yaptı. Üstel, Yerel Yönetimler Reformu ile belediyeleri daha güçlü mali yapıya kavuşturduklarını belirterek, “UBP’nin olduğu her yerde eser vardır, hizmet vardır” dedi. Üstel, UBP’nin, ilk seçimde eser ve hizmet siyasetini tüm beldelerle de buluşturacağını kaydetti.

Üstel yaptığı yazılı açıklamada, yerel yönetimlerin, vatandaşa en yakın hizmet kapısı olduğunu ifade ederek, bu anlayışla hükümete geldikleri ilk günden itibaren yıllarca konuşulan ancak bir türlü hayata geçirilemeyen Yerel Yönetimler Reformu’nu gerçekleştirdiklerini belirtti.

Üstel, “Belediyelerimizi daha güçlü mali yapıya, daha geniş hizmet imkanlarına ve daha etkin bir yönetim anlayışına kavuşturduk. Bunu sadece biz söylemiyoruz. Tüm belediyeler, partimizden olsun veya olmasın tüm belediye başkanları yapılan reformla belediyelerin güçlendiğini ortaya koyuyor ve hükümetimize bu konuda teşekkür ediyorlar.” dedi.

Artık çok daha güçlü belediyeler olduğunu vurgulayan Başbakan Üstel, “Şimdi bu güçlü yapıyı, bu güçlü belediyelerin tamamını, güçlü kadrolarla buluşturma zamanımız da gelmiştir.” ifadesini kullandı.

Görevlerini başarıyla sürdüren belediye başkanlarının yeni dönem adaylıklarını ve Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediye Başkan adayını açıkladıklarını kaydeden Üstel, “Diğer adaylarımızı da, halkımızın beklentileri, teşkilatlarımızın görüşleri ve partimizin ortak aklı doğrultusunda çok kısa süre içerisinde açıklamaya devam edeceğiz.” dedi.

Çok sayıda aday adayının, Ulusal Birlik Partisi çatısı altında hizmet etmek istemesinin kendilerini mutlu ettiğini belirten Üstel, bu ilginin, partiye duyulan güvenin ve UBP’nin hizmet siyasetinin en güçlü göstergelerinden biri olduğunu kaydetti.