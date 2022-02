Günlük vaka 400

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 400 pozitif vakaya rastlanırken, can kaybı olmadı. Güney Kıbrıs’ta

ise günlük vaka sayısının bin 826 olduğu açıklanırken, son 3 günün can kaybı oranı verildi.

Güneyde 23-25 Şubat tarihleri arasında 7 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Kuzeyde ise son 3 günde ise 2 can kaybı oldu.

KKTC Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte yapılan Covid-19 test sayısının 17 bin 694 olduğunu, 400 pozitif vakaya rastlandığını ve 382 kişinin taburcu edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre 142 kişi Lefkoşa, 104 kişi Girne, 101 kişi Gazimağusa, 17 kişi Güzelyurt, 24 kişi İskele, 12 kişinin de Lefke bölgesinden olduğu tespit edildi.

Covid-19 genel tablo

Dün yapılan test sayısı: 17.694

Dün saptanan pozitif vaka sayısı: 400

Ülke dışından gelen vaka sayısı: 0

Yerel vaka sayısı: 400

İyileşip dün taburcu edilen hasta sayısı: 382

Dün kaybedilen hasta: 0

Yapılan toplam test sayısı: 5.811.755

Toplam vaka sayısı: 67.072

İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 62.792

Tedavisi devam eden vaka sayısı: 4092

Pandemi Merkezindeki hasta sayısı: 43

Karantinadaki vaka sayısı: 4042

Toplam kaybedilen hasta sayısı: 190

Yoğun bakımda yatan hasta sayısı: 7

Aşı ve bileklik

Ülke genelinde dün yapılan aşı miktarı: 1323

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 372

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 409

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3194

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 130948.

Güneydeki durum

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 113 bin 253 test çerçevesinde bin 826 yeni Covid-19 vakası saptandığı ve son 3 gün içerisinde 7 kişinin daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

Rum Sağlık Bakanlığı, şu anda 155 hastanın hastanelerde tedavi gördüğünü ve bunlardan 34’ünün durumunun kritik olduğunu belirtti. Böylece toplam ölüm sayısı 848’e yükseldi.

Son vakalarla birlikte Güney Kıbrıs’ta pandeminin başından bugüne kadar toplam 317 bin 167 vaka tespit edildi.

Rum basını 23 Şubat'ta hayatını kaybeden şahsın 54 yaşındaki bir adam olduğunu açıkladı.

24 Şubat'ta ise 95 ve 75 yaşlarındaki iki erkek ve 92 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti.

25 Şubat'ta ise 88 yaşındaki bir erkek, 94 ve 78 yaşlarındaki iki erkek hayatını kaybetti.