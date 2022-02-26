Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın Suriçi bölgesinde faaliyet gösteren Petek Pastanesi’nden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle tutuklanan Kenya uyruklu Malone Malina hakkındaki polis soruşturması tamamlandı. Ülkede kaçak yaşam sürdüğü ortaya çıkan zanlı dün teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlının 2 yıl önce ülkeye öğrenci olarak geldiği ancak kaydını yenilemediği için kaçak duruma düştüğü bilgisi elde edildi.

Duruşmada 250 TL değerinde pasta ve içecek çaldığı belirtilen zanlının tutuklu yargılanması talep edildi.

Söz hakkı alan zanlı ise ülkesine gönderilmeyi talep etti.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Mehmet Uyguner, zanlının, 24 Şubat 2022 tarihinde, saat 04.00 sıralarında, Petek Pastanesi isimli işletmenin camını kırarak içeri girdiğini ve 250 TL değerinde pasta ile içecek çaldığını söyledi. Polis, zanlının olaydan bir gün sonra yakalandığını ve mahkemeye çıkarılarak, hakkında bir gün süreyle tutukluluk emri alındığını anımsattı. Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını, Kenya uyruklu zanlının 7 aydır ülkede kaçak yaşam sürdüğünü belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

3 ay bekleyecek

Polisin ardından söz hakkı verilen zanlı ise “Burada daha fazla kalmak istemiyorum. Ne olur beni ülkeme gönderin” dedi. Huzurundaki şahadeti ve zanlının beyanlarını değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, Malone Malina’nın 3 ayı geçmemek şartı ile Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.