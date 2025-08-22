Vatandaş tepkili

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da Otobüs Terminali’nde perşembe günleri kurulan halk pazarında fiyatlar yükselmeye devam ediyor. Pazarda birçok sebze ve meyve, üç haneli rakamlarla satışa sunuldu. Pazardaki en yüksek fiyatlı ürünler arasında erik ve molehiya yer aldı; her iki ürün de 200 TL’den alıcı buldu. Börülce, bamya ve fasulye 150 liradan satışa sunulurken, biber 120, soğan 25 ve salatalık 50 liradan pazarda yerini aldı. Domates ise 150 lira fiyatıyla stantlarda satışa çıktı. Yaz meyvelerinde de fiyatlar cep yaktı. İncir ve armut 150 liradan satışa sunulurken, üzüm 180, şeftali 150 liradan alıcı buldu. Kavun 30, muz 75, portakal 40 ve limon 160 liradan stantlarda yer aldı. Vatandaşlar, yüksek fiyatlar nedeniyle alışverişi kısıtlamak zorunda kaldıklarını belirtirken, pazar esnafı ise mevsimsel etkiler ve artan maliyetlerin fiyatlara yansıdığını ifade etti.

Bazı sebze ve meyve fiyatları

Erik: 200 TL

Molehiya: 200 TL

Börülce: 150 TL

İncir: 150 TL

Armut: 150 TL

Üzüm: 180 TL

Domates: 150 TL

Limon: 160 TL

Bamya: 150 TL

Şeftali: 150 TL

Fasulye: 150 TL

Biber: 120 TL

Muz: 75 TL

Salatalık: 50 TL

Portakal: 40 TL

Soğan: 25 TL

Kavun: 30 TL

Patates: 30 TL