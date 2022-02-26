Kaçak ürüne el konuldu

Lefkoşa’da faaliyet gösteren Tunar Gümrükleme LTD.'ye ait TIR’ın dorsesinde yapılan aramada ele geçirilen 500 bin TL değerinde 834 kilo nargile tütünüyle ilgili soruşturma tamamlandı. Tütünün ithalatçısı olan şirket direktörü Faruk Yıldırım ile TIR şoförü Burhan Bayandursun dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar toplam 400 bin TL’lik kefalet senedi imzalanması ve kişi başı 5 bin TL nakit teminat yatırmaları şartlarıyla serbest bırakıldı. 500 bin TL değerinde 834 kilo nargile tütününe ise el konuldu.

Teminat duruşmasında olguları yeniden aktaran polis, 22 Şubat 2022 tarihinde yurtdışından KKTC'ye giriş yapan MV 178 plakalı TIR’ın arkasında bağlı bulunan dorse içerisinde kaçak nargile tütünü olduğuna dair bir bilgi alındığını söyledi.

Polis, alınan bilgi üzerine Hamitköy'de faaliyet gösteren Tunar Gümrükleme LTD.'ye isimli yerine gidildiğini, şirkete ait TIR’ın arandığını belirtti. Polis, yapılan aramada 500 bin TL değerinde 834 kilo nargile tütünü tespit edildiğini açıkladı.

Polis, tütünün ithalatçısı olan Tunar Gümrükleme LTD Direktörü Faruk Yıldırım ve TIR şoförü Burhan Bayandursun’un gözaltına alındığını ifade etti. Polis, kaçak tütünlere de el konulduğunu, TIR ve dorsenin de emare alındığını ifade etti.

Gözaltına alınan zanlıların mahkemeye çıkarılarak, haklarında 3 gün tutukluluk emri alındığını belirten polis, bu süre içerisinde gerekli soruşturmanın yapıldığını söyledi ve teminata bağlanmalarını talep etti.

Mahkeme, ikişer kefilin 100’er bin TL’lik kefalet senedi imzalaması ve zanlıların 5’er bin TL nakit teminat yatırması şartlarıyla tutuksuz yargı kararı verdi.