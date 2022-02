Ukrayna Rusya Savaşı ve Türkiye'nin Kıbrıs'ta garantörlüğü 

Sürpriz oldu mu? Bence hiç. Aylardır, belki de yıllardır Rusya açık açık bu savaşın geleceğini söylüyordu. Kimse inanmadı. Ne Amerika Birleşik Devletleri, ne Avrupa Birliği, ne de diğerleri.

Sadece Rusya'ya karşı Ukrayna'yı kışkırtmakla kaldılar... Zelenski Cumhurbaşkanı olmadan önce, şov dünyasında bilinen bir komedyendi. Seçilmesi büyük bir sürpriz oldu. Rusların desteklediği aday kaybetmişti.

Bu yüzden de yaptığı hiçbir icraat Rusya'dan onay almadı.

Üstüne üstlük, Rusya’nın kırmızı çizgilerine ısrarla karşı beyanlar veriyor ve Ukrayna'yı NATO'ya sokma hayali ile yanıp tutuşuyordu.

Amerikan dostluğu, askeri yardımları ile gaza geldi ve adeta "Alis Harikalar Diyarında" rolüne kapıldı.

Parlamento'da nerede ise yüzde kırk beş oranında Rus yanlısı siyasetçilerin ayrıca kendi askerleri içerisinde yüzde kırk Rus kökenli asker varlığını hiç hesaba katmadan, Donbas bölgesindeki Rus ayrılıkçılar ve Kırım bölgesinde 2013 yılından beri yaşananlardan hiç ders çıkarmamıştı.

Cumhurbaşkanı Zelenski adeta kendi aklınca Rusya karşısında durabilecekti. Tek kelimeyle, Rusya'nın adeta sinir uçları ile oynadı. İşin tuhaf tarafı savaş başladı ve NATO kendine bağlı ülkelere sığınak yapıyor. Kışkırtıcı hareketleri ile yalnız bırakılan son kale "Kiev" de düşecek NATO da sadece bakmakla yetinecek.

Putin'in amacı ne?



İngiltere, Amerika Putin'in savaş başlatacak cesareti olmadığına inandılar taa ki pazartesi, salı gününe kadar. Ne zaman ki Ukrayna sınırına yüz kırk bin asker ve sahra hastanesi yapıldı, binlerce tank, top, güdümlü füze vs. kuruldu o gün Amerika ve İngiltere söylem değiştiler.

"Putin eski Sovyet Rusya'nın yeniden doğması hayalinde, her an Ukrayna'da savaş başlayabilir" dediler. Bu aslında malumun ilanı oldu.

Perşembe sabah saatlerinde korkunç bir bombardıman ateşi ile Donbas Bölgesi, Kuzey Karkov ve Batı'dan Beyaz Rusya tarafından bütün Ukrayna'nın askeri tesislerinin büyük bir bölümünü imha ettiler. Tanklar ve helikopterler ilerlemeye başlamıştı.

Sırası ile havaalanları, Çernobil Nükleer Santrali ele geçirilerek, başkent Kiev'in dört bir yanını sardılar.

Hal böyle iken, yalnız bırakıldığını anlayan Zelenski "AB ve Amerika bizi yalnız bıraktı, Rusya ile müzakereler başlayabilir" çağrısında bulundu. Artık çok geçti, Rusya "Ukrayna ordusuna Zelenski'ye darbe yapın, onu devirin teslim olun savaş bitsin" çağrısı yaptı.

Benim şahsi düşüncem, iki üç gün daha Ukrayna askeri direnir, daha sonra hepsi de kaçacak delik arar. Neden mi? Çünkü Rusya ile aralarında askeri anlamda kıyas kabul etmeyecek orantısız bir fark var.

Bütün dünya sadece kınama ve ekonomik ambargo tehdidi karşısında Rusya hiç aldırış etmeden adeta dünyayı tınlamıyor.

Rusya adeta "Ülkemi siz, kendi sınırlarıma kadar sokulan NATO askerleri ve silahları ile çevreleyemez, saramazsınız" dedi.

Ruslar belki kendi argümanları doğrultusunda haklı olabilirler ancak hiçbir kuvvet veya siyasi argüman onlara Ukrayna'yı işgal etme hakkı vermez.

Hele ki yıllardan 2022 ve artık Dünya'da savaşlara böylesi bir ekonomik dünya düzeni içerisinde artık yer yokken.

Siyaseten öyle de anlıyoruz ki gerçekten de dünya ikiye ayrılmış durumda. Amerika ve Rusya paktları. İki taraf da birbirine karşı üstünlük sağlama gayreti içerisinde. Belki de soğuk savaş ve SSCB yok ama onun yerine Çin, Avrupa Birliği Ülkeleri, Türkiye, Japonya var.

Korumasız, günahsız kadınlar, kızlar, çocuklar ülkeden Ukrayna'nın dışına göç ettirilerek, erkekler savaşmak için cepheye gidiyor. Gitse ne değişecek ki? Yüz kırk binden fazla düzenli bir Rus ordusuna karşın ancak sayıları yirmi, yirmi beş bini bulan düzensiz bir Ukrayna ordusu.

Amerika ne yapıyor?

AB ve İngiltere gibi üst düzey yaptırım kararı açıkladı.

Washington Yönetimi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u yaptırım listesine ekledi hatta seyahat yasağı da buna dahil. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında, "ABD Avrupalı müttefiklerimizin kararıyla aynı doğrultuda Putin, Lavrov ve Rus ulusal güvenlik ekibinin diğer üyelerine yaptırım uygulayacak" dedi. Rusya'ya karşı askeri güç kullanmak akıllarının ucundan bile geçmiyor.

Türkiye'nin garantörlüğü Kıbrıs Türklerinin yaşama sebebi

Şimdi Kuzey Kıbrıs'a yumuşak bir geçiş yapalım. Son zamanlarda Kıbrıs için "AB garantisi olduktan sonra başka ülkelerin garantörlüğüne ne gerek var diyen bir kesim oluştu.

Yok, bugün mademki Avrupa Birliği bizi koruyacak başka ülkelerin garantörlüğüne ne gerek var? diyenlerin bir daha yaşanmakta olan savaşa dönüp de bakmalarını istiyorum.

Allah bin kere Anavatan Türkiye'nin garantörlüğünü başımızdan eksik etmesin.

Her şey bir yana (ekonomik, siyasi, sosyolojik vs.), Kuzey Kıbrıs'ta var oluşumuzun yegâne sebebi Türkiye’dir. Yoksa görüyoruz, AB hayalleri bu kadar kolay değildir.

Yaptığım İsrail seyahati bana bir kez daha gösterdi ki "Bir ülkeyi vatan yapabilmek ve onun etrafında kenetlenebilmek her şeye rağmen en büyük erdemdir."

Türkiye'nin garantörlüğü olmasa inanın çoktan bu ülkede yaşayan tek bir Kıbrıs Türkü olmazdı. Olurdu belki de ama;

A - Ya İsrail Filistin gibi büyük balık küçük balığı yutar deyip kaderimizi yaşardık…

B- Bu ülkede yaşayan Kıbrıslı Türkler parmakla gösterilirdi ve bu kutsal topraklarda var oluş mücadelesi veren atalarımızın kemikleri sızlardı…

C - AB garantörlüğü bir gün gelir bizi yarı yolda bırakma ihtimali çok yüksek olurdu.

Bu satırları yazarken Ukrayna'nın başkenti Kiev düştü düşecek, her an cepheden gelecek haber bekleniyordu.

Yoğun bir bombardıman, konvansiyonel silahlar tam olarak kullanılmıyor (Yoğun gelecek olan saldırı sonucu aşırı kan dökülmesini istemiyorlar) Dünya karşısında bu bir savaş değil, operasyon diyorlar, Rus asimetrik gücü büyük ölçüde hissedilmiyor. Sebebi, Ruslar "İşgal " anlamının çıkarılmasını istemiyor. Tanklar ilerliyor, küçük direnişler sonucunda ise Ukrayna yolun sonuna yaklaşıyor. Olan maalesef, işini, aşını, evini kaybeden masum halka oluyor. Civar ülkelere Romanya ve Polonya'ya inanılmaz bir akış var.

NATO açıklamaları, Amerika tutumu, AB kayıtsızlığı sanki bir danışıklı dövüş hissiyatı da vermiyor değil. Arka planda ise barış için yoğun bir diplomatik görüşme trafiği var. Barış için masa çok uzun sürmez kurulacak.

Savaşın küçüğü, büyüğü, kısası, uzunu olmaz. En kısa zamanda savaşın son bulmasını ve Ukrayna'da barışın sağlanmasını diliyorum. Allah Ukrayna halkının yardımcısı olsun.