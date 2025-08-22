Yargısı ileride

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın Kaliland Bölgesi’nde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından 5 gram hintkeneviri ile yakalanan Ali Taher, soruşturmasının tamamlanmasının ardından dün teminat maksatlı mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Mehmet Şemet; 14 Ağustos’ta, zanlı Ali Taher’in ikametgahında uyuşturucu olduğuna dair bilgi aldıklarını ve saat 02.00 sıralarında konu ikametgaha baskın yaptıklarını anımsattı. Polis; yapılan arama sonucu, evin salon kısmında, foil kağıt içerisinde 2 gram, yatak odasında da, yine foil kağıt içerisinde 3 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirdiklerini hatırlattı.

Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, zanlının uygun teminata bağlanmasını talep etti. Mahkeme; zanlının, 30 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve 500 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartıyla, davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.

