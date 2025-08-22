Kundaklama şüphesi var

Güney Kıbrıs’ın Limasol kentine bağlı İpsona bölgesinde bir kâğıt işleme fabrikasında çıkan yangın, depolanan gazlı ocakların patlamasıyla büyüyerek çevrede paniğe neden oldu. İtfaiye, evleri tahliye ederek müdahalede bulunurken, polis olayla bağlantılı görülen 43 yaşındaki bir kişiyi gözaltına aldı. Politis ve diğer gazeteler yangının sabaha karşı saat 02.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktığını yazdı.

Gazete fabrikada depolanan küçük gazlı ocakların yangından dolayı patladığını, bunun büyük bir gürültüye neden olduğunu ayrıca patlayan gazlı ocakların parçalarının yola savrulduğunu ve yakınında bulunan evlerin pencerelerine çarptığını belirtti.

Fabrikanın yakınındaki evlerin de yanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını belirten gazete, iki evde hasar meydana geldiğini ifade etti.

Bazı evlerin tedbir amaçlı boşaltıldığını yazan gazete, itfaiyenin fabrikanın içerisinde ne depolandığını bilmemesinin karşılaştığı en büyük sıkıntı olduğunu kaydetti.

Gazete, polisin iki ay öncesine kadar fabrikada çalışan ve fabrikanın sahibini tehdit eden 43 yaşındaki bir kişiyi kundaklama şüphesiyle tutukladığını yazdı.

