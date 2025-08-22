Suçlamaları kabul etmediler

Suna ERDEN

KKTC vatandaşlarına ait gizli bilgileri elde etme ve sınır ihlali suçlamasıyla 1 Ağustos tarihinde 13 gün cezaevine gönderilen 5 Kıbrıslı Rum hakkındaki “askerî yasak bölgeyi ihlal” davası dün görüldü.

Sanıklarla ilgili casusluk davası ise henüz başlamazken, sanıklar askeri yasak bölgeyi ihlal suçunu kabul etmedi.

İskele’ye bağlı Kalecik köyünde keşif yaptıkları ve rahatsızlık verdikleri gerekçesiyle tutuklanan, yapılan araştırma sonucu giriş işlemi yaptırmadan Gazimağusa Akyar Geçiş Kapısı’ndan ülkeye giriş yaptıkları tespit edilen Andreas Kypriano, Annia Kypriano, Niki Geogoria, Antonis Lourol ve Gregory Geogoria dün sabah askeri yasak bölgeyi ihlal suçundan mahkemeye çıkarıldı.

Askeri Mahkemeye çıkarılan sanıkların davası ertelenirken, avukatları aleyhlerine getirilen askeri yasak bölgeyi ihlal davasını kabul etmeyeceklerini bildirdi.

İddia makamı dünkü duruşmada davanın ilk tanığını dinletti. İlk tanık olarak dinlenen Foto Parmak İzi Şubesi’nde görevli Timuçin Aydım, Akyar Kara Sınır Kapısı’ndan çektiği görüntüleri ve ilgili tarihte kameraların çalışmamasına yol açan kazı çalışmalarına ilişkin kayıtları mahkemeye emare olarak sundu.

Tanıklar dinlendi

Daha sonra Akyar Güvenlik Amirliği’nde görevli polis memuru Mustafa Sönmez dinlendi. Sönmez, 19 Temmuz’da görevde olduğunu ve sanıklardan birinin işlem yapılmadan geçişine dair ifade verdiğini aktardı. Avukat Öncel Polili, bu geçişte sınır kapısında görevli polis ve sivil hizmet görevlisinin ihmali olduğunu söyledi. Polis, görevini ihmal ettiğine dair iddiayı kabul etmedi.

Üçüncü tanık polis memuru Zafer Yıldız da sanıkların giriş-çıkış dökümlerini temin ettiğini belirterek belgeleri emare olarak sunmak istedi. Savunma itiraz etse de mahkeme belgelerin emare olarak kabulüne karar verdi. Yıldız, 19 Temmuz’da Andreas Kypriano’nun KKTC’ye giriş kaydı olmadığını, diğer dört sanığın ise kayıtlarının bulunduğunu ifade etti.

Avukat Öncel Polili, Andreas Kypriano’nun muhaceret sisteminden kaydının silindiğini iddia etti. Mahkeme; tanığa bu hususun suç teşkil edebileceğini hatırlatarak isterse cevap vermeyebileceğini bildirdi. Tanık, cevap vermemeyi tercih etti. Duruşma 27 Ağustos tarihine ertelendi.

