Ödümüz patladı

Ömer KADİROĞLU

Dikmen bölgesinde önceki gün 10 dönümlük orman arazisinin yanmasına yol açan yangının ardından dün de Ciklos bölgesinde herkesi korkutan bir yangın çıktı. Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’un acil yardım çağrısını duyan vatandaşlar su tankerleriyle bölgeye ulaştı. İtfaiye ve sivil savunmanın yanı sıra askerlerin yardımıyla yangının etrafa yayılması önlendi.

Yangının yol kenarındaki kuru otların yanmasıyla başladığı belirtilirken, toplamda 8 dönüm makilik alanın kül olduğu belirtildi. Dikmen’deki yangına kümes yapımı sırasında kaynak makinesinden çıkan kıvılcımların yol açtığını ortaya çıkaran polis, Ciklos yangınının nedenlerini de kapsamlı bir şekilde araştırıyor.

Yol kenarında başladı

Girne’nin Ciklos mevkiindeki yangın sabah saat 09.30 sıralarında çıktı.

Yol kenarında başlayan yangın, Onar Village ile Güven Park yönüne doğru ilerlemeye başladı. Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya hesabından Onar Village bölgesinde orman yangını çıktığını haber verdi; imkanı olan vatandaşlardan su tankeri ve iş makinesi konusunda destek ve acil yardım istedi. Şenkul’un acil yardım çağrısını duyan vatandaşlar su tankerleriyle bölgeye ulaştı.

İtfaiye, Orman Dairesi, Sivil Savunma Teşkilatı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (KTBK) ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) personeli de çalışmalara katıldı. Yangına bir helikopter, iki insansız hava aracı, dört drone ve dozer olmak üzere toplamda 48 araçla müdahale edildi.

Söndürme çalışmalarında 210 personel görev yaptı.

Yol bir süre trafiğe kapatıldı

Yangın nedeniyle Lefkoşa-Girne anayolu, Boğazköy kavşağı ile Girne alt-üst geçidi arasında kalan bölüm güvenlik gerekçesiyle bir süre trafiğe kapatıldı. Daha sonra yol kısmen açıldı, öğle saatlerinde ise tamamen ulaşıma açıldığı duyuruldu.

Yoğun çabalar sonucu yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 8 dönüm makilik alan zarar gördü.

Yetkililer inceleme yaptı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ile Girne Kaymakamı Revin Gürler, yangın alanında incelemelerde bulunarak ekiplerden bilgi aldı. Bakan Çavuş, özverili ve koordineli çalışmalar sayesinde alevlerin yayılmasının önlendiğini belirterek vatandaşlara yaz aylarında ormanlık alanlarda dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Tatar: Yangına neden olacak davranışlardan uzak durmalıyız

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da yangına müdahalede bulunan tüm kurumlara ve vatandaşlara teşekkür ederek, “Yanan her bir ağaç büyük bir servetin heba olmasıdır. Hava sıcaklığının yüksek olduğu bu günlerde yangına sebebiyet verecek davranışlardan uzak durmalıyız” dedi.