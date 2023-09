Güven veren mesaj

Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç'ı kabul etti.

Verilen bilgiye göre, kabulde konuşan Töre, GKK’nın, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) devamı olduğunu anımsatarak, Mutlu Barış Harekatı'ndan sonra görevin GKK’ya devredildiğini ve çok şerefli bir mazisi olduğunu kaydetti. Töre, “Ordu-Millet el ele” ve “Mücahit – Mehmetçik el ele” diyerek, yola devam ettiklerini belirterek, Tümgeneral Aytaç’a görevinde başarılar diledi.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç da, kabul için teşekkür ederken, Kıbrıs Türk halkının Meclisi’nde bulunmaktan gurur duyduğunu ifade etti. Aytaç, GKK’nın her general için bir şeref vesilesi olduğuna işaret ederek, bu göreve layık olmaya çalışacağını kaydetti.

Kendisinden önce görev yapan komutanların hizmetlerine yenilerini katmak arzusunda olduğuna değinen Aytaç, “Ordu – Millet el ele” şiarının kendilerinin de ideali olduğunu söyledi.

Üstel: GKK ve Mehmetçiğimiz her zaman güvencemiz

Öte yandan Başbakan Ünal Üstel, Güvenlik Kuvvetleri (GKK) Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç'ı kabul etti.

Üstel, kabulde yaptığı konuşmada, kökleri TMT'ye dayanan GKK’nın, şanlı tarihi ve vatan sevdasıyla her zaman sorumlulukla görevinin başında ve her daim Kıbrıs Türk halkının güvencesi olduğunu vurguladı.

Başbakan Üstel, "Adada barışın teminatı olan ve Kıbrıslı Türklerin huzur ve güvenliğini sağlamak için, günümüz teknolojisi ve imkânlarıyla donatılmış her türlü vazifeyi yerine getirme kabiliyetine sahip olan GKK ve Mehmetçiğimiz her zaman güvencemiz olmuştur. GKK ve ona bağlı her kurum ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri’nin adadaki varlığı Kıbrıs Türk halkı için çok önemli ve vazgeçilmezdir.” dedi.

Aytaç: TC ile KKTC arasındaki ilişkiler eşsizdir

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Osman Aytaç da konuşmasında, “TC ile KKTC arasındaki ilişkiler eşsizdir. Bunun daha iyi bir örneği yoktur. Güvenlik Kuvvetleri Komutanı olarak atanmaktan dolayı son derece gururluyum” ifadelerini kullandı.