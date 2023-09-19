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Ercan’da sıkıntı var

THY’nin İstanbul yolcuları, 35 dakika süreyle ‘muhaceret evraklarının imzalanması’ için uçak içinde bekletildi

Ercan’da sıkıntı var
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Türk Hava Yolları’nın dün saat 13.05’te kalkış yapması gereken İstanbul uçağının yolcuları sıkıntılı anlar yaşadı.
Yolcular uçağa bindikten sonra kaptan 35 dakika süreyle köprüde muhaceret evraklarının imzalanması için beklemek zorunda kaldı.
Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre; Ercan’da bu tür sorunlar yeterli muhaceret memurunun bulunmamasından kaynaklanıyor.
Gelen yolcu bölümünde 21, gidende ise 23 kontrol noktası olmasına karşın, personel yetersizliği nedeniyle bunların sadece 4 tanesi işlem yapıyor.
Aynı vakitte alana 2 uçağın inmesi halinde yaklaşık 350 yolcu 4 kontrol noktasında sıraya giriyor ve uzun süre beklemek zorunda kalıyor.

Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2023, 09:43
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Komik - 14 dakika Önce

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