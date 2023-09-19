Bir kişi de kefil oldu

Girne’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda tutuklanan 29 yaşındaki Oğuzhan Çabukel hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı teminat talebiyle dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı 40 bin TL nakit teminat ve 350 bin TL tutarında kefalet senediyle serbest bırakıldı.

Soruşturmayı yapan polis, 8 Eylül 2023 tarihinde saat 23.45 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince, Girne’de Şht. Mustafa Sokak üzerinde buluna bir apartmanın giriş kısmında tespit edilen zanlı Oğuzhan Çabukel’in tasarrufunda 2 ayrı paket içerisinde bir buçuk gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlının suçüstü tutuklandığını, akabinde ikametgahında gerçekleştirilen aramada ayakkabı içerisine gizlenmiş ayrı paketler halinde satışa hazır 8 buçuk gram kokain, 5 gram hintkeneviri ele geçirildiğini belirtti. Polis memuru, evin salon kısmında ise bir adet üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi, bir adet içerisinde hintkeneviri kalıntısı olduğuna inanılan metal öğütücü, üzerinde kokain kalıntısı olan 5 TL kıvrık para bulunduğunu açıkladı. Polis, ayrıca uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 4 bin 970 Amerikan Doları ve bin 250 Sterlin para bulunarak emare olarak alındığını aktardı. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 40 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 350 bin TL değerinde kefalet senedi imzalamasına emir vererek, tutuksuz yargı kararı verdi.